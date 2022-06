Celia Lora expone sus exuberantes curvas en lencería posando junto a su amiga Ignacia Michelson

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Celia Lora continúa muy activa en redes sociales, donde volvió a elevar la temperatura posando con diminutos conjuntos de lencería con los que expuso sus exuberantes curvas haciendo muestra de su irreverente personalidad que fascina a millones de seguidores.

La modelo mexicana se ha convertido en una de las celebridades que causa sensación en donde quiera que se presenta, y aunque está acostumbrada a desatar la polémica por su explosivo carácter, son sus acalorados destapes los que terminan por robar protagonismo.

Así fue como una vez más atrajo las miradas al posar de perfil a la cámara con un sensual conjunto de lencería color mostaza que dejó en evidencia sus despampanantes curvas. Sin embargo, en esta ocasión no apareció sola, pues también provocó todo tipo de reacciones junto a su gran amiga, la modelo Ignacia Michelson quien en esta ocasión lució un set de prendas íntimas del mismo tono que terminó por elevar la temperatura de miles de admiradores que calificaron la postal con un “me gusta”.

Para confirmar que la explosiva dupla se ha colocado entre las favoritas de esta comunidad virtual, también posaron juntas desde la bañera en donde nos presumieron sus curvas, pero si dejaron todo a la imaginación.

Celia Lora se ha caracterizado por mostrar sus voluptuosos atributos en la famosa “revista del conejito”, donde hizo su debut hace más de una década y que gracias a la aceptación del público masculino se convertirá en la primera mexicana en aparecer en la portada de Playboy para Estados Unidos.

“Eso es una gran noticia porque ninguna otra mexicana había estado (en Playboy Estados Unidos), entonces me da gran alegría eso”, explicó en entrevista con el programa ‘Hoy’.

Además de este logro, la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ goza del éxito dentro de las redes sociales, donde se luce con reveladores atuendos y trajes de baño. Ejemplo de ello fue la serie de instantáneas que compartió hace unos días, en las que se sumergió en la piscina para mostrar sus curvas con un traje de baño de tiro alto en por lo menos dos poses diferentes. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora) View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

También te podría interesar:

–Como sexy colegiala, Celia Lora posa junto a la actriz porno Marian Franco y elevan la temperatura en Instagram

–Celia Lora y su amiga Ignacia Michelson exponen su torneada retaguardia con diminuta lencería

–Celia Lora roba miradas posando con provocativo body de encajes y transparencias