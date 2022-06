Cazzu, la supuesta nueva conquista de Christian Nodal, disfruta presumir sus tatuajes y figura en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras la ruptura sentimental con Belinda, Christian Nodal ha sido involucrado sentimentalmente con otras mujeres, siendo la más reciente Cazzu, quien también causa revuelo en Instagram por presumir su excéntrico gusto por los tatuajes y mostrar curvas frente al espejo.

El pasado 7 de junio Christian Nodal fue sorprendido paseando por las calles de Guatemala de la mano de la cantante argentina Cazzu, quien se sospecha podría tratarse de su nueva conquista. Y aunque hasta el momento el ídolo del regional mexicano no ha salido a confirmar o desmentir dicha información, se les ha visto en varias ocasiones juntos, en una de las más recientes durante un concierto que ofreció ella en Barcelona, España, hasta donde viajaron juntos despertando aún más las especulaciones de un posible romance.

La supuesta nueva conquista de Christian Nodal es Julieta Emilia Cazzuchelli, quien es conocida artísticamente como “Cazzu”, es una rapera, cantante, compositora y directora argentina de 28 años que cuenta con gran fama en Latinoamérica, y cuyo éxito sobre los escenarios así como su nivel de popularidad se ha reflejado a través de su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con 10.1 millones de seguidores.

Y es precisamente en dicha red social, donde constantemente comparte su gusto por los tatuajes y excéntricas vestimentas en las que disfruta mostrar sus curvas sin pudor alguno.

La cantante, quien se hace llamar “Nena Trampa”, en 2018 también habría tenido una relación sentimental con Bad Bunny, aunque nunca lo aceptaron asegurando que solo se trataba de una gran amistad. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Cazzu siempre ha presumido un look llamativo, ya sea con una melena larga y teñida en diferentes tonos como cereza, rubio, cobrizos o completamente azabache, los cuales disfruta combinar con diminutos atuendos que también exponen su figura y por supuesto los tattoos que adornan su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

La artista latina, al igual que el intérprete de temas como “Adiós Amor” y “Ya no somos ni seremos”, comparten el amor por los tatuajes en donde ella destaca uno en particular: el gusto por las arañas, mismo que ha plasmado en diversas partes de su cuerpo y que disfruta lucir frente a la cámara. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

