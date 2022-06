“La Chica del Clima”, Yanet García, expone su belleza latina con reveladora lencería azul de hilos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yanet García presumió su belleza latina con un arriesgado conjunto de lencería que, como en otras ocasiones, generó miles de reacciones de sus seguidores de redes sociales.

La expresentadora del programa ‘Hoy’ sigue cosechando éxitos en su faceta como modelo, en especial desde que se unió a la lista de famosas que comparten atrevidas imágenes dentro de las plataformas de contenido exclusivo como OnlyFans, en la cual debutó en abril de 2021 con candentes publicaciones que han dejado muy poco a la imaginación con ayuda de los reveladores conjuntos de lencería y bikinis de “hilo dental” que dejan en evidencia su torneada anatomía.

Pero no solo es capaz de elevar la temperatura a través de la plataforma antes mencionada, sino que también ha recurrido a su perfil oficial de Instagram para mostrarse con acaloradas prendas.

Fue así como este fin de semana prendió fuego con una postal en la que apareció modelando un set de prendas íntimas en color azul, con las que su curvilínea silueta fue expuesta para el deleite de miles de admiradores que cayeron rendidos ante su belleza, entre ellos Galilea Montijo.

En esta ocasión, la originaria de Monterrey, Nuevo León, se mostró orgullosa de representar la belleza latina, lo cual dejó ver con la descripción de la publicación en la que aprovechó para mencionar al equipo de profesionales que la acompañan en sus atrevidas sesiones fotográficas, entre maquillistas y peinadores que la hacen lucir espectacular.

Y fue precisamente el fotógrafo Diego Alanis quien no ha dudado en presumir dentro de su perfil social parte del trabajo que realiza, en donde Yanet García se ha lucido con diminutos conjuntos de lencería que en varias ocasiones han dejado a la vista su torneada retaguardia mientras posa de espaldas a la cámara. View this post on Instagram A post shared by D I E V K O (@dievkophoto)

Mientras que, en otra postal se dejó ver con prendas de encaje y transparencias en color negro que reveló su silueta mientras se muestra de frente. View this post on Instagram A post shared by D I E V K O (@dievkophoto)

Aunque Yanet García goza de una figura de infarto gracias a las exigentes rutinas de ejercicios que realiza y un estilo de vida saludable, no faltan las publicaciones en las que resalta la belleza de su rostro que roba protagonismo a las acaloradas prendas de encaje. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by D I E V K O (@dievkophoto)

También te podría interesar:

–Sin sostén y mostrando ‘side boob’, Yanet García se da un baño y sube la temperatura

–Yanet García, “La Chica del Clima”, modela de espaldas micro lencería verde que expone su retaguardia

–Yanet García se baja los tirantes del sostén y se cubre con las manos luciendo ropa interior de encaje