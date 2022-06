Ninel Conde luce abdomen de acero en bikini tras asegurar que su figura no es solo de cirugías

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ninel Conde causó revuelo en redes sociales al posar con atrevidos trajes de baño que evidenciaron su escultural silueta y con los que aseguró “un cuerpo tonificado no se hace de la noche a la mañana y con solo cirugías“.

La sensual actriz y cantante conocida como “El Bombón Asesino” está continuamente en la polémica y recientemente fue señalada por supuestamente haber dejado plantado a su hijo Emannuel, a quien no pudo ver debido que no llegó a la convivencia que tenía pactada por las autoridades mexicanas el pasado 8 de junio.

A pesar de la ola de críticas que esto le provocó, la famosa continúa mostrándose en redes sociales con diminutos trajes de baño que dejan a la vista su torneada silueta.

Fue así como a sus 45 años se dejó ver posando en medio de la playa con un bikini rojo que combinó a la perfección con su piel bronceada y que, como ya es costumbre, atrajo las miradas sobre su abdomen de acero y torneadas piernas.

La sensual imagen que dio mucho de qué hablar y generó cientos de halagos, fue acompañada con las fechas en las que se presentará los próximos días para celebrar el Día del Padre, gira con la que visitará ciudades de Estados Unidos y varios estados de México.

“Sabadito para relajarnos y tomar un poco de sol“, añadió a la postal que fue calificada con más de 15 mil reacciones en forma de corazón.

Pero no solo eso, sino que la también cantante reveló en otra publicación uno de sus secretos mejor guardados para lucir una silueta de infarto. Pues según lo aseguró, un cuerpo tonificado no se hace de la noche a la mañana y mucho menos con cirugías, pues lejos de lo que pudiera parecer se logra a base de mucha disciplina y tres truquitos.

Todo mientras posa desde un yate con un traje de baño metálico que, como ya es costumbre, dejó a la vista los resultados de los productos para adelgazar que también vende y que afirmó son su complemento perfecto de todos los días.

“Este cuerpo tonificado no se hace de la noche a la mañana y con solo cirugías tampoco“, escribió la famosa al pie de la publicación en la que reveló que todo de lo debe a tres cremas le ayudan a quemar grasa, controlan la ansiedad y una más que hace el trabajo difícil, secretos que reveló junto a la advertencia: “Para que luego no digan que no les digo mis secretos hermosos“. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

