Tom Holland es el mayor fan de Zendaya y su historial en Instagram lo comprueba

No cabe duda que el romance entre ‘Peter Parker’ y ‘MJ’ del UCM, Tom Holland y Zendaya, causó conmoción entre sus fans y aunque han intentado mantener las muestras de cariño en privado, el actor de 25 años no ha podido evitar gritar su amor a los cuatro vientos a través de sus redes sociales. ¡Aquí te contamos los detalles!

Recordemos que si bien la pareja trató de mantener su noviazgo en secreto por algún tiempo, los paparazzi lograron captarlos en una situación “comprometedora” que terminó por destapar su amorío.

Desde entonces, Tom y Zendaya se han mantenido bajo el ojo del huracán. Tanto así que no han pasado desapercibidos los gestos que el protagonista de “Cherry” ha tenido con su amada.

Una de sus primeras hazañas ocurrió en octubre del 2021, cuando en medio de los rumores de una relación, Holland publicó una fotografía de la actriz en su perfil de Instagram. Se trató de una postal en la que se le ve en la premier de la cinta “Dune”.

Lo que más llamó la atención del público fue el hecho de que el histrión detrás de “Spider-Man” colocara un emoji de “enamorado” como la descripción de la foto.

La historia se repetiría un mes después, cuando la protagonista de “Malcom & Marie” obtuvo el Fashion Icon Award, otorgado por el CFDA. “Nahhh detente. Un logro increíble para la persona más increíble del mundo”, dijo Holland en su publicación.

Aunado a estas dos muestras de cariño en redes, Tom Holland se ganó el título de ‘novio del año’ tras felicitar a su novia con una dedicatoria muy especial.

“Mi MJ, que tengas el cumpleaños más feliz. Llámame cuando estés libre”, escribió junto a una postal desde su camerino donde se le ve muy cariñoso con la querida actriz. View this post on Instagram A post shared by Tom Holland (@tomholland2013)

Zendaya no se queda atrás y dedica tierno mensaje a Tom Holland por su cumpleaños

Uno de los momentos más comentados en internet durante las últimas semanas fue el emotivo mensaje que la actriz de “Dune” dedicó a su novio. Y es que con una corta, pero tierna oración, derritió el corazón de sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Zendaya (@zendaya)

“El más feliz de los cumpleaños para el que me hace la más feliz“, escribió Zendaya para acompañar la fotografía en la que se observa a Tom Holland mirando hacia la cámara mientras la abraza.

Esta inesperada felicitación no hizo más que desatar una ola de comentarios de apreciación, incluyendo el del propio actor, quien se limitó a colocar solamente tres emojis de corazones.

