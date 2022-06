Cynthia Klitbo advierte a Niurka Marcos sobre su amorío con Juan Vidal en La Casa de los Famosos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz mexicana Cynthia Klitbo fue entrevistada y consultada, como es costumbre ya, sobre sus ex parejas. La misma aprovechó de mandarle un mensaje a Niurka Marcos amenaza con pegarle un “galletón” a Laura Bozzo en La Casa de los Famosos 2, quien anda en medio de un romance – amorío en La Casa de los Famosos 2 con el ex novio de Cynthia, Juan Vidal. “Ya le baja las cremas, ya le pide la comida.. Comadrita, cuídate”.

Mientras Niurka Marcos y Juan Vidal siguen con su romance en el reality de Telemundo, La Casa de los Famosos 2, la ex del galán le envió un mensaje de advertencia a la vedette cubana: “En el caso de Juan Vidal terminamos porque tiene un problema de ira muy grande… Tiene ira todos los días.. Es una persona que siempre está de mal humor. Es una persona que basa su experiencia de vida en cuántos músculos tengo… Y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente. Entonces no se vayan con la finta…”, agregó Cynthia Klitbo. View this post on Instagram A post shared by Agencia México (@agenciamexico)

La actriz mexicana continúo hablando del nuevo amor de Niurka Marcos, el cual se gestó en La Casa de los Famosos. Aseguró que Juan Vidal le debe un dinero que le prestó: “… Hoy por hoy estoy bregando con su muchacha de un dinero que le presté porque su hija, porque su casa, porque su renta, mamita no puedo… Y ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo quiere pagar en dólares. Y si yo te enseñara las ofensas que tiene en los chats de su parte, cómo le habla las mujeres y las ofensas y cómo se expresa de las mujeres…” View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Ante la pregunta si Cynthia Klitbo tomará o no acciones legales en contra de Juan Vidal dijo que no: “Mi amor uno tiene que saber cuándo uno anda con un hombre y cuando anda con un chichis y esos tiene un precio y se paga…”, fueron las últimas palabras de la actriz. View this post on Instagram A post shared by Jan La Amante (@janlaamante)

Mientras Niurka Marcos sigue viviendo su amorío dentro del reality de La Casa de Los Famosos. Sin embargo, ya ha roto en llanto por Juan Vidal y por algunas actitudes que ha tenido él con el resto de los participantes. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

En cuanto a la relación de Laura Bozzo y Niurka Marcos ambas siguen en un “lleva y trae”. A veces tienen fuertes discusiones y después se perdonan una a la otra y como si nada pasara. Sin embargo, la paz dura poco y la polémica entre ambas famosas siempre está encendida. View this post on Instagram A post shared by Ronda (@revista_ronda)

