Ivonne Montero eleva la temperatura posando en topless y diminutas prendas de “hilo dental”

Ivonne Montero está dispuesta a convertirse en la indiscutible ganadora de ‘La Casa de los Famosos 2‘, pero mientras se posiciona como una de las habitantes favoritas, en sus redes sociales no han dejado de aparecer arriesgadas imágenes para promocionar su página de contenido exclusivo, en donde se deja ver con el mínimo de prendas para lucir al máximo su escultural silueta.

Además de compartir los momentos más conmovedores, divertidos y de tensión que ha vivido a lo largo de las últimas semanas en el reality de Telemundo, el perfil de Instagram de la actriz mexicana se ha convertido en uno de los más candentes gracias a la serie de postales en las que se ha mostrado con muy poca ropa.

Ejemplo de ello fue una de las más recientes publicaciones, en la que Montero aparece posando con un revelador top escotado en color negro y una diminuta tanga de “hilo dental” que apenas se aprecia sobre sus caderas.

Mientras que, en una segunda postal dentro de la misma publicación, aparece en topless y boca abajo, dejando ver un seductor ángulo que fue agradecido por miles de fanáticos que de inmediato calificaron las instantáneas con una lluvia de de “me gusta” y comentarios.

“Tu belleza exterior capturará los ojos, pero tu belleza interior conquistará el corazón“, se lee junto a las candentes imágenes.

Pero eso no es todo, ya que días antes la voluptuosa modelo y actriz elevó la temperatura posando con una minúscula prenda de lencería de plumas en color rosa, con el que nuevamente se quedó en topless para dejarse ver más atrevida que nunca. En esta ocasión no perdió oportunidad de invitar a sus seguidores a visitar la página ivonnemonterovip.com, donde prometió compartir el set completo de fotografías pensadas para consentir a su público más exigente. View this post on Instagram A post shared by Cabalan Mx (@cabalanmx)

Y al parecer las poses favoritas de Ivonne García Macedo, nombre real de la artista de 48 años, son aquellas en las que se despoja de la parte superior de sus vestimentas, tal como apareció en una postal más en la que cubrió su pecho con las manos mientras deja al descubierto su abdomen de acero. View this post on Instagram A post shared by Cabalan Mx (@cabalanmx)

No obstante, el perfil social de Ivonne Montero también se ha caracterizado por recordar difíciles momentos que ha vivido, en los que ha abierto su corazón para recordar cuando se distanció de sus padres mientras se encontraba embarazada. O la ocasión que casi se enfrenta a los golpes con su mamá, suceso que compartió entre lágrimas a Natalia Alcocer, con quien ha logrado construir una amistad dentro de ‘La Casa de los Famosos’. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

