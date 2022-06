Karol G y Anahí de RBD, dos sexys vaqueritas que sedujeron el Arena Ciudad de México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La colombiana Karol G continúa arrasando con su Bichota Tour Reloaded. Ahora la parada fue el Arena Ciudad de México, donde La Bichota conmovió a sus fans al presentar sorpresa en el escenario a Anahí, ex cantante de RBD. Ambas sedujeron a los presentes con unos trajes de vaqueritas, sus movimientos y terminaron llorando juntas en pleno escenario y dedicándose mensajes en Twitter.

“Sálvame” fue el tema que le dio la bienvenida a la tarima a la estrella de RBD, Anahí. Misma que popularizó la canción con la agrupación hace casi 15 años. Por mucho, tiempo Anahí ha estado alejada de los escenarios. Sin embargo, esta noche brilló de alegría y le rindió todo su agradecimiento a La Bichota Karol G no solo en pleno escenario, sino luego en Twitter. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

Al bajar del escenario a Anahí la esperaba su esposo Manuel Velasco Coello. A quién ella saltó a sus brazos con alegría indescriptible. Durante mucho años algunos medios han especulado que era el propio político el que no permitía que Anahí cantara. Esto es una muestra que no es así y estuvo ahí para aplaudirla y recibirla después del éxito. Por supuesto, también tuvo unos segundos para hablar con Karol G en medio de la emoción. View this post on Instagram A post shared by Manuel Velasco Coello (@velascom_)

Ambas se abrazaron, Anahí estaba temblando visiblemente y con una sonrisa que era difícil de borrar. Minutos después, Karol G, Manuel Velasco Coello y Anahí inmortalizaron la noche con una foto que publicaron en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Karol G Clips (@karolgclips)

Posteriormente, Karol G escribió en Twitter: “TE AMO @Anahi. Te amo de la forma más pura, más real y genuina. Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación … Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también!!!! GRACIAS !!!!!!!” TE AMO @Anahi Te amo de la forma más pura, más real y genuina🥺 Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación … Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también!!!! GRACIAS !!!!!!!— LABICHOTA (@karolg) June 12, 2022

Anahí le respondió con el mismo amor: “Lo que juntos vivimos y lo que juntos construimos no se olvida nunca.” TATUADO EN MI ALMA @Anahi 💙”, refiriéndose al concierto en el Arena Ciudad de México. “Lo que juntos vivimos y lo que juntos construimos no se olvida nunca.” TATUADO EN MI ALMA @Anahi 💙 pic.twitter.com/P2MYDeLG5H— kekis ⭐️ (@portillackles) June 12, 2022

Además también le regaló unas palabras a todos los fans de Karol G y de RBD respectivamente que asistieron al Bichota Reloaded Tour en la Ciudad de México. No sé ni como explicar… Le regalaron 100 años de vida a mi corazón. No lo voy a olvidar jamás @karolg”. Sin duda ha sido uno de los momento más emocionantes del Bichota Tour Reloaded. View this post on Instagram A post shared by Karol G Clips (@karolgclips)

Recordemos que La Bichota también tuvo otros invitados como Andrés Cepeda en Bogotá, Colombia. La Mosca en Argentina, y así ha seguido hasta llegar hoy a tener una de las actrices y cantantes más queridas por muchas generaciones de invitada, Anahí. 🥹❤️ https://t.co/zHBujgGRB7— Anahi (@Anahi) June 12, 2022

Sigue leyendo:

Concierto de Karol G en Perú se sale de control: golpes, gritos y detenidos

Karol G se contonea con top sin sostén y Feid rompe el silencio sobre la relación entre ambos

Sin sostén, Karol G agradece ganar en los Billboard Music Awards 2022 a través de Instagram

Karol G usa hilo dental transparente por todos lados y se desata bailando salsa con Grupo Niche en Colombia