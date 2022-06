México seduce a las estrellas: los tres extranjeros que manifestaron su deseo de jugar con El Tri

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La selección mexicana ha sido el blanco de interés para una gran cantidad de extranjeros que han desarrollado su carrera en la prestigiosa Liga MX. Algunos se terminan por concretar como el caso de Rogelio Funes Mori, mientras que otros se quedan en un simple deseo por las limitaciones de la FIFA. Lo cierto es que El Tri siempre ha despertado emociones en los futbolistas de otras latitudes.

En el último tiempo, han sido varios los jugadores de renombre que manifestaron su deseo por lucir los colores mexicanos. Algunos tenían reales posibilidades de hacerlo, mientras que otros simplemente eran parte de un sueño que no podía ser cumplido. El portal Fútbol Total MX recopiló a tres extranjeros que pudieron haber jugado para la poderosa selección azteca.

Rubens Sambueza

El extremo de 38 años de edad tuvo grandes pasantías dentro del fútbol mexicano. El argentino jugó en grandes equipos de la Liga MX y en una entrevista reveló la gratitud que hubiese tenido si en algún momento la selección mexicana lo hubiese llamado. A pesar de que su convocatoria sería posible (solo jugó el sábado sub-17 de Argentina), realmente no es un futbolista que sea fundamental en la actualidad. View this post on Instagram A post shared by Team_Sambu_Fans 🔴 (@rubenssambueza14)

Darío Benedetto

Otro argentino que pudo haber defendido los colores de El Tri fue el portentoso delantero Darío Benedetto. El atacante de 31 años de edad jugó en equipos como Xolos de Tijuana y las Águilas del América. Durante su pasantía en Francia, país en el que jugó con el Marsella, el argentino reconoció su interés de haber formado parte de la selección mexicana, pero este interés no tenía posibilidades concretas por sus vinculaciones con el primer equipo albiceleste. View this post on Instagram A post shared by Darío Benedetto (@pipabenedetto)

André-Pierre Gignac

En las últimas semanas, el delantero de Tigres de la UANL reveló que le hubiese gustado uniformarse con la selección mexicana. El atacante “Galo” ha sido uno de los mejores extranjeros que ha jugado en la Liga MX, pero sus opciones de representar a El Tri son nulas, pues ha jugado múltiples partidos oficiales con la selección de Francia. View this post on Instagram A post shared by 🇺🇦 Club Tigres 7️⃣ 🏆 (@clubtigresoficial)

