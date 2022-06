Sin ropa interior, Chiquis Rivera mostró casi todo en transparencias para su línea “Abeja Reina”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Chiquis Rivera regresó potenciada después de haber tenido Covid. Se fue directo de promoción con su álbum Abeja Reina a México y apenas hace unas horas lanzó una nueva colección de su línea de maquillaje BF Flawless Cosmetics. Por supuesto, con todo el peso que ha perdido, el lanzamiento lo hizo sin ropa interior y con trasparencias que apenas cubrían lo indispensable. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En la cuenta de Instagram de BF Flawless Cosmetics se pudo leer: “¡Es mi mes del día de las abejas! ¡Conoce el Paquete ABEJA REINA! ¡Este paquete de edición limitada es como ningún otro y está disponible para RESERVAR hoy!”, y con ese mensaje Chiquis Rivera anuncia su nueva colección de maquillaje Abeja Reina. Mismo nombre que lleva su álbum y su tour, al tiempo que dejaba sus pecaminosas curvas a la vista con unas transparencias muy sugerentes. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Ya lo venimos diciendo, que Chiquis Rivera está más delgada y que ella misma lo anda resumiendo sin reparo alguno en Instagram. Primero llegó a México con unas lycras ajustadas, que dejaron claro que tiene otra figura. Cabe acotar que en esta parada encontró su disco en los últimos éxitos de una disco tienda. Después fue un masaje que se hizo la hija de Jenni Rivera y que la dejó más aún en evidencia con su pérdida de peso. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Casi desnuda. Es decir, vistiendo solo un top y un mínimo hilo dental se dio vuelta y vuelta en el espejo mostrando que los masajes que se viene realizando están surtiendo efecto. Muchos de ellos son tratamientos reductores y anticelulitis. Sin duda, el cambio de la bella cantante de regional mexicano es evidente. View this post on Instagram A post shared by Paparazzamx (@paparazzamx)

Chiquis Rivera no para de trabajar. Ya anunció sus nuevas fechas de conciertos, después de haber cancelado los últimos por estar delicada de salud. Horas después se enteraba que tenía Covid, pero lo pudo solventar bastante bien y con un tratamiento intravenoso. Sin duda, una vez más sigue demostrando ser toda una guerrera en todos los sentidos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Su disco Abeja Reina sigue acumulando reproducciones en Spotify y Youtube con sus videos. Muchos de los últimos dirigidos por su novio Emilio Sánchez con el que tiene más de un año. La pareja ha sido sin duda una de las más estables que ha tenido Chiquis Rivera y ambos sólo han crecido y sumado éxitos profesionales. Esto sin mencionar que el fotógrafo se ha convertido en un apoyo importante para los hermanos de Chiquis Rivera y sobre todo para Johnny Rivera, el menor de ellos. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

Aquí les dejamos el videoclip Abeja Reina, donde Chiquis Rivera se luce en talento y sensualidad.

