Chiquis Rivera mostró los piernones hasta arriba y por poco la “colita” en Instagram

La hija de Jenni Rivera no para de seducir con sus explosivas curvas. Chiquis Rivera anda en medio de su promoción de Abeja Reina y para ello, publica un video es más candente de otro. En esta oportunidad usó un vestido de transparencias y cruzó sus piernones dejándolos al descubierto de abajo hasta arriba al punto que, casi muestra “la colita” al “dar picón”.

Tremendo “taco de ojo” que es Chiquis Rivera cada vez que quiere y sin querer también, presumir su belleza. Así vista solo pijama, sin maquillaje, es mucho lo que la sensualidad de la cantante hacer arder el Instagram y demás redes sociales. Sobre todo cuando de presumir sus curvas se trata. Por supuesto, una do los atributos que más le halagan es la retaguardia y sus piernones. Mismo que quedaron expuestos en la promoción de su nueva línea de maquillaje. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS COSMETICS (@beflawlesscosmetics)

Justo para la misma campaña, la Abeja Reina se quitó la ropa interior y presumió sus encantos con transparencias. Chiquis Rivera ha dado el todo por el todo por afianzar este momento de su vida en todas las áreas en las que trabaja. Es decir, pudo materializar Abeja Reina en distintos formatos. Su álbum, un tour y ahora una línea de maquillaje que lleva el mismo nombre. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Si hay algo que no pierde Chiquis Rivera es el tiempo. Al igual que su mamá, la gran Jenni Rivera, siempre se ha mostrado luchona y muy trabajadora. De hecho, ni el Covid la tumbó. Después de hacerse un tratamiento intravenoso, salió corriendo a hacerse sus masajes anticelulitis que no solo le han moldeado más aún la figura, sino que literalmente le han sacado una micro cintura. View this post on Instagram A post shared by Paparazzamx (@paparazzamx)

Chiquis Rivera está mucho más delgada y se nota desde lejos. Un ejemplo de esto fue su reciente viaje a México, donde fue a una disco tienda vistiendo unas lycras super ajustadas que dejaron claro que, muchas libritas extras que tenía la reina actual del regional mexicano, se han ido. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Continuará en su Abeja Reina Tour y sus próximos conciertos son en Austin, Texas este 17 de Junio y Forth Worth Texas 18 de Junio. Se espera que la cantante anuncie más fechas próximamente. Solo hay que estar pendiente de sus redes sociales porque ahí tanto ella como su equipo publican las actualizaciones de la gira. Aquí les dejamos el videoclip Abeja Reina de Chiquis Rivera , donde hace gala de su talento y belleza.

