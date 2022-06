Kim Kardashian seduce con lencería traslúcida a Pete Davidson y este le regala vacaciones “hot”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La socialité Kim Kardashian no para de seducir con el cuerpazo que se gasta después de haber adelgazado 17 libras para entrar en el famoso vestido que usó en la Met Gala 2022. Ahora la hermana de Kylie Jenner lanzó la nueva lencería de su marca SKIMS, la cual es ligera, delicada y en su totalidad traslúcida y Pete Davidson quedó tan cautivado, que le regaló a su novia unas vacaciones muy “hot”.

Sol, mar, arena, bronceado, bikini, muchos besos y caricias son la razones para que se denomine “hot” el viaje que han hecho Kim Kardashian y Pete Davidson y que han estado presumiendo en redes sociales. La hermana de Kourtney Kardashian se dejó ver con el actor de Saturday Night Live, Pete David, con el que tiene poco más de seis meses saliendo o al menos, públicamente. En las instantáneas ella muestra su cuerpazo primero con su ropa interior transparente para su colección nueva de SKIMS y después en las distintas actividades que han hecho durantes sus días en la playa con su amor, como navegar en Kayak. View this post on Instagram A post shared by @kimkardashian Deslizar a la derecha.

Por supuesto, Kim Kardashian no perdió la oportunidad para pedirle a Pete Davidson que le tomara las fotos. Así ella presumía su cuerpazo de infarto en bikini y él se dejaba seducir por completo. No hay duda que el actor está botando la baba por la famosa. View this post on Instagram A post shared by @petedavison_fp

De hecho, ya Pete Davidson se dejó ver compartiendo con el más pequeño de los hijos de Kim Kardashian con Kanye West, Saint. En Instagram y demás redes sociales fue aplaudido por su labor y por parecer, al menos a distancia, un excelente padrastro. Activar subtítulos en español.

Esto sin mencionar que Kim Kardashian dijo hace poco que se interesó en Pete cuando se enteró por chismes del tamaño de su “paquete”. Esto apareció en The Kardashians en Hulu y de inmediato se viralizó en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian Pete Davidson (@kimandpeteupdatess)

Por su parte, Kanye West volvió a cambiar de abogada en la batalla legal que mantiene con Kim Kardashian por la custodia de sus hijos aunque parece que los ánimos se han calmado un poco. Incluso Kim Kardashian ofreció una entrevista, en la que le preguntaron qué opinaba que la novia de Kanye West se pareciera físicamente a ella. Kim dijo que eso la tenía sin cuidado, que se veía una mujer muy dulce y que solo quería que Kanye West estuviese feliz. Activar subtítulos en español.

Sigue leyendo:

Kim Kardashian confiesa que se comería sus heces, si la hicieran verse más joven

Kim Kardashian presume su delgadez en transparencias mientras Kanye West se sigue armando de abogados

El Consejo Internacional de Museos critica a Kim Kardashian de usar vestido de Marilyn Monroe

Aseguran que Kim Kardashian ya duerme con su novio en la mansión que compró con Kanye West