Alexa Dellanos tapa sus senos con las manos y luce su retaguardia al usar lencería azul llena de transparencias

Alexa Dellanos siempre cuenta con originales ideas para impresionar a sus fans, pero también para elegir los atuendos que luce en sus publicaciones de Instagram. Ahora, a través de sus historias en esa red social la bella influencer presumió al máximo su retaguardia y hasta tapó su busto con las manos mientras modelaba un atrevido conjunto de lencería de encaje en color azul y lleno de transparencias.

La bella hija de la conductora Myrka Dellanos también se dejó ver posando en la cama y usando un ajustado enterizo nude con aberturas laterales. Poco después Alexa acudió a un restaurante y mientras preparaban sus platillos brindó con un coctel. View this post on Instagram A post shared by alexa 👸 (@alexadellanos_fan)

A Alexa le encanta posar en la noche, y ahora lo hizo desde lo alto de un edificio, luciendo espectacular con aunos ajustados pantalones con aberturas y un corset negro con transparencias. De esa forma es como complace a sus seguidores en Instagram, que son ya más de ocho millones. View this post on Instagram A post shared by alexa 👸 (@alexadellanos_fan)

