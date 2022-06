Ángela Aguilar hace historia y arrasa con 7 nominaciones para Premios Juventud￼

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A solo unas horas de haberse dado a conocer la lista de nominados a los próximos Premios Juventud, la cantante Ángela Aguilar está en boca de todos tras haber arrasado en 7 categorías, logro que hasta el momento ningún solista mexicano había alcanzado conquistar.

La mañana de este martes se llevó a cabo la presentación de nominados para la próxima entrega de premios a lo mejor de la música latina. Para la alegría del público, la menor de la dinastía Aguilar arrasó en 7 de las 33 categorías en juego.

“Artista Femenino – On The Rise”, “Mejor Canción Regional Mexicana” por ‘Ahí Donde Me Ven’, “Mejor Fusión Regional Mexicana” por ‘Ella Que Te Dio’ con Jesse & Joy, “Álbum de la Juventud Femenino”, “Álbum Regional Mexicano del Año” por ‘Mexicana Enamorada”, “Quiero Más” y “Mejor Fandom””, son las categorías en las que Ángela Aguilar arrasó.

Con dicho logro, la hija de Pepe Aguilar no solo se coloca como una de las cantantes más nominadas para la próxima entrega de galardones, también hizo historia al coronarse en la artista mexicana más joven con mayor número de nominaciones en Premios Juventud.

Además de Ángela Aguilar, las superestrellas J Balvin y Karol G encabezan la lista de nominados con 11 nominaciones cada uno. Le siguen Rauw Alejandro (9 nominaciones), Farruko (8 nominaciones), Camilo y Grupo Firme (7 nominaciones) y Anitta, Christian Nodal, El Alfa, Maluma y Rosalía (6 nominaciones).

“Las estrellas más grandes y los artistas emergentes de la música latina se reunirán en el escenario para ofrecer actuaciones inolvidables y crear momentos mágicos que solo se pueden ver en ‘PJ’. Nuestro prestigioso premio ‘Agente de cambio’ continuará reconociendo a estrellas y jóvenes líderes que impulsan el cambio social en el mundo”, comentó Ignacio Meyer, EVP, Music and Non-Scripted Entertainment, TelevisaUnivision. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

Los Premios Juventud se llevarán a cabo el próximo jueves 21 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Además, Eduin Caz, vocalista principal y líder de Grupo Firme y la copresentadora de ‘El gordo y la flaca’, Clarissa Molina, debutarán como anfitriones.

Te puede interesar:

• VIDEO: Pepe Aguilar reprende a Ángela Aguilar y la exhibe en el escenario por culpa de su escote

• Ángela Aguilar cancela conciertos de su Tour Mexicana Enamorada por “causas de fuerza mayor”

• Ángela Aguilar arrasa con su primer concierto en solitario en Guadalajara y aconseja a las mujeres: “No tengan novio”