Eduin Caz desatado con Karol G y usando peluca azul en el Bichota Tour Reloaded en México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si hay alguien que sabe pasársela bien es el integrante de Grupo Firme, Eduin Caz. El cantante de regional mexicano se fue al Arena Ciudad de México a ver a Karol G en su Bichota Tour Reloaded en el país azteca y se desató como es debido. Pero lo más divertido es que usó una peluca azul.

Por supuesto, Eduin Caz tuvo momento de ir a saludar a su amiga y tomarse una foto con ella. Recordemos que el integrante del Grupo Firme se conoció hace un tiempo con Karol G justo en concierto de ella y de ahí en adelante, se consideran unos buenos amigos. Además el joven mexicano no paró de corear todas las canciones de La Bichota y hasta una peluca azul que simulaba el cabello de la colombiana usó. View this post on Instagram A post shared by Así Soy Tv (@asisoytv)

Por supuesto tenía su traguito en mano y lo mejor de todo con permiso del doctor, según comentó previamente. Hace unos días Eduin Caz público e Instagram la consulta que le habría hecho a su médico sobre tomar. Al integrante del Grupo Firme le habían prohibido las bebidas alcohólicas y comidas pesadas por tener unas gastritis muy fuerte.

Justo después de sus cinco conciertos en el Foro Sol en la Ciudad de México, Eduin Caz quiso celebrar después de su última presentación, pero le fue imposible por un terrible dolor que experimentó en su estómago. El vocalista de Grupo Firme dijo que sintió el dolor le había llegado al pecho y tuvo que ser trasladado de emergencia en la ambulancia un hospital. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

Posteriormente y cuando ya había pasado el susto el cantante aclaró que le había sucedido y aclaró los rumores que corrieron sobre si había sufrido una sobredosis. Eduin Caz dejó claro que no usa, ni ha usado drogas. Pero que los “traguitos” sí lo divierten. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

En cuanto a Karol G, La Bichota se presentó en su primera noche en la Ciudad de México y cautivo junto a Anahí de RBD cuando la invitó a cantar con ella en su Bichota Tour Reloaded capítulo México. Las lágrimas de las dos artistas así como del público presente no se hicieron esperar. Sin duda, un sueño cumplido para la colombiana quien es admiradora de la mexicana y de la agrupación desde que era muy pequeñita. Por su parte, Anahí tenía 12 años alejada de los escenarios.

Volviendo a Eduin Caz de Grupo Firme también estuvo en el concierto de Maluma, quien está presentando su nuevo disco “THE LOVE AND SEX TAPE” que estrenó apenas hace unos días. Por supuesto, ahí estuvo su amigo mexicano y ambos cantaron “Cada Quien“. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

Grupo Firme no para de cosechar éxitos y tampoco de trabajar. Sin duda han logrado posicionarse como la banda de regional mexicano más importante del momento. Por ahora, les dejamos su más reciente tema, que cuenta con millones de de reproducciones en Youtube, Fuera de Servicio.

Sigue leyendo:

Eduin Caz de Grupo Firme provoca el llanto de su esposa en plena boda

VIDEO: Jhonny Caz de Grupo Firme ‘incita’ apedrear la casa de su hermano Eduin Caz para defender a su cuñada

Eduin Caz recuerda cuando vendía ropa en el tianguis antes de alcanzar la fama con Grupo Firme: “Tenía que comer”

Eduin Caz y Jhonny Caz hacen arder la tarima de Coachella y celebran con Becky G el éxito de Grupo Firme y México