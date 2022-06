¡Gratis! Sebastián Yatra cantará con holograma de sí mismo en concierto virtual de Pandora y Verizon

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Pandora presenta a Sebastián Yatra con tecnología de Verizon en un concierto virtual completamente gratis el 15 de junio partir de las 8pm ET / 5pm PT. Mismo contará con un holograma de sí mismo y un entorno inmersivo construido con Verizon 5G Ultra, banda ancha y tecnologías de computación de borde. Para ver el concierto debes ingresar y reservar aquí.

Pandora y Verizon anunciaron hoy que el colombiano Sebastián Yatra realizará un innovador concierto virtual. La plataforma de reproducción musical es la pionera en usar tecnología en el Verizon 5G Lab en Los Ángeles para este evento, el primero de su clase. Esperan hacer más contenido con el mismo formato y herramientas. Pero lo más increíble es que el intérprete de la canción “Dos Oruguitas” de la película de Disney “Encanto” cantará con un holograma de él mismo.

Trabajando en colaboración con el mundialmente conocido equipo de producción XR Magnopus (El Rey León, Coco VR de Pixar), Sebastián Yatra actuó en el escenario de producción virtual XR de Verizon y se diseñaron entornos virtuales únicos para cada canción, inspirándose en los videos musicales de Sebastián y en sus icónicas actuaciones en directo, uniendo los mundos físico y virtual.

¿Cómo el fue proceso para poder llevar acabo este concierto virtual gratuito? Sebiastián Yatra fue escaneado en 3D utilizando el estudio de captura volumétrica del Verizon 5G Lab, que le permitirá

actuar codo con codo con un holograma AR de sí mismo para una interpretación icónica de su

canción de éxito, “Tacones Rojos“, todo ello impulsado por Verizon 5G Ultra Wideband y edge compute.

El enorme ancho de banda y la latencia ultrabaja que proporcionan la misma de Verizon 5G, junto la computación de borde permiten el renderizado distribuido de activos como los hologramas para ofrecer una experiencia de producción inmersiva que combina la alimentación de la cámara de producción y el seguimiento de la cámara virtual, entornos virtuales en 3D, el escenario de LED y elementos de primer plano de realidad aumentada. Todo ello prácticamente en tiempo real.

“La tecnología utilizada en el Verizon 5G Lab para hacer que esta actuación sea extra especial fue

increíble. Nunca pensé que actuaría con un holograma de mí mismo… Además, gracias a Pandora por llevar este evento a mis fans”, afirma Sebastián Yatra.

La música del colombiano se podrá disfrutar como nunca antes. Recordemos que el joven dejó a todos impactados asombró en la 94ª edición los Premios Oscar cuando interpretó la hermosa versión de

la canción de oro certificada por la RIAA “Dos Oruguitas” de la película de animación de Walt Disney “ENCANTO“. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

El tema “Tacones Rojos” alcanzó el número 1 en la radio latina de EE.UU. de su último álbum multiplatino “Dharma“. El tercer álbum de de 17 pistas incluye su éxito 8 veces platino “Pareja del Año“, 4 veces platino de platino “Chica Ideal“, y la balada nominada al Latin Grammy “Adiós“. El cantante cuenta con 5,4 mil millones de streamings combinados. Aunque Yatra ha lanzado colaboraciones bilingües en el pasado, “Eppure Sembri Qui‘ es su primera grabación en italiano. Su próxima oferta musical en solitario, tras el lanzamiento de “Dharma”, otro sencillo para sentirse bien “TV” se lanzó el 9 de junio junto con un un nuevo y conmovedor video musical.

Sebastián Yatra protagoniza la serie de Netflix “Érase Una Vez Pero Ya No” y retomará su

2022 ‘Dharma World Tour‘ a finales de este mes con una serie de fechas en México, seguidas por Estados Unidos y Canadá. View this post on Instagram A post shared by Sebastián Yatra (@yatrafansofficial)

