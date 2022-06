Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 13 al 19 de junio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 13 al 19 de junio del 2022.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Es cuestión de esperar, sí, un poco más, la vida te está poniendo a prueba, te está empujando, está haciendo que por fin ejerzas la paciencia, tendrás que entender que la desesperación no te llevará jamás a buen fin. Una semana llena de aprendizajes, todas las demoras que se te presenten te darán grandes lecciones, guardarlas bien, las tendrás que poner en acción más pronto de lo que crees. Sigue fluyendo conforme pasen los días, solo así lo que quieras se cumplirá esta semana, y podrá llegar a buen fin, cuando esto pase, felicítate, porque ya ejerciste la tolerancia con todo y todos a tu alrededor, esperaste sin ser arrebatado, arrebatada y eso te da la recompensa esperada. En el amor podrías pasar por días de dudas, tu pareja puede estar lejano, lejana, pero dale tiempo, cuando empiece a notar tu cambio, cuando sienta que tu carácter arrebatado está mejorando y te estas tornando en calma, la situación cambiara para bien. Solamente ocúpate de mantener a raya tus emociones para que todo marche en equilibrio perfecto.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Te toca mejorar tu carácter, necesitas dejar de hacer corajes por todo, con todos y en donde sea. Cualquier situación de saca de quicio, no esperas a que te den explicaciones, no quieres escuchar a nadie. Esta semana te da la oportunidad de relajarte y darte cuenta de que no son las cosas, las personas ni las situaciones a tu alrededor las que te tienen así, eres tú ejerciendo desde el ego en desequilibrio, eres tú resistiéndote a la humildad. Encuentra algo que te relaje, algo que en tiempos pasados te hacia feliz, mejora tu confianza, aléjate, tomate momentos a solas para respirar profundo cuando sientas que vas a estallar, solo así podrás darte cuento de dónde proviene esa emoción y hacer algo para mejorarla. Cuida de tus proyectos y planes, no des por sentado que todo marcha bien, revisa de nuevo si es necesario, has cambios si sientes que así tiene que ser, es mejor prevenir que después lamentar que se vengan abajo.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Esta semana trata de estar en calma, no son buenos días para moverse físicamente a lugares muy complicados ni lejanos, pero sí son días ideales para planificar proyectos, mudanzas, viajes largos, cambios de trabajo y hasta de escuela, pero solo planea, no ejerzas. Será una semana de mucha inspiración, te sorprenderá lo que eres capaz de hacer bajo el amparo de tus musas, sentirás que el romanticismo y la cursilería se están apoderando de ti, está bien, ocupa esa iluminación para reconectar con el amor, para volver a tener ese lazo de comunicación que se estaba rompiendo por tu lejanía, ella o él te lo van a agradecer, pero sobre todo harás muy feliz a tu pareja con los actos amorosos que hagas por ustedes en estos días. Esta semana pon atención a la salud de tus vías respiratorias, no dejes pasar por alto ninguna molestia y resuélvela rápidamente, para que más adelante no sea algo complicado de aliviar.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Esta semana no esperes respuestas de ninguna índole, necesitas tomar todo con calma, porque no se abrirá ninguna puerta, ninguna oportunidad, pero ve esto como una oportunidad para mejorar en algo que crees necesite reacomodo, que necesite volver a planificarse. La energía de estos días puede ser agotadora tanto emocional como físicamente porque sentirás desesperación por sentir que nada avanza, pero son solo demoras por las que pasa tu signo para hacer depuración y reacomodo. Empezarás a notar como habrá personas de las que te empiezas a alejar, te das cuenta de que no aportaban nada bueno a tu vida, alejaras de ti sentimientos de culpa, ya no dejarás que nadie vuelva a manipularte aprovechándose de tu buen corazón. Cuida de tus riñones, recuerda que hay se procesan las alegrías y las tristezas, no acumules lágrimas, llora si es necesario y tus riñones mejorarán.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Esta semana te tocará trabajar con tu autoestima, has descuidado mucho las emociones positivas, te has dicho cosas hirientes, tu solo, sola, te has lastimado tanto mental como físicamente, así que es momento de dejar este autosabotaje atrás, necesitas recuperar la seguridad en ti, saberte capaz de alcanzar y lograr cualquier cosa que te propongas, son días, para recurrir a los aprendizajes del pasado y hacer mejoras en ti, desde lo físico, emocional hasta lo espiritual. No será la primera vez que arrancas de cero, no es la primera vez te reinicias y caminas de nuevo feliz y seguro por la vida. Reconecta con tus capacidades, con tus dones, agárrate de ahí para terminar la semana lo más estable que se pueda. En el amor, no es una buena semana para empezar nada, terminar nada, en el amor, no muevas nada hasta la próxima semana, porque si lo haces, podría traerte complicaciones difíciles de arreglar.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Caminos abiertos, todas las posibilidades se te presentaran en charola de plata. Esta semana Serpiente, caminas tan ligero y feliz, todo lo resuelves en un abrir y cerrar de ojos, las tormentas de días pasados se quedan atrás, recobras la confianza, la seguridad en tus nuevos proyectos, los echas a andar sin dudarlo. Son días muy buenos para todo lo que tenga que ver con recuperar bienes y dinero perdido, son días para recuperar amistades y para aclarar malentendidos con familiares. Si estás pensando en pedir una promoción no lo dudes, tus jefes te voltean a ver, valoran tu trabajo, pero sobre todo valoran todo el esfuerzo que le pones a lo laboral. En el amor son días muy buenos para pedir matrimonio, para pedirle a esa persona que te gusta, salir contigo, o por fin pedirle que sea tu novia, tu novio. Tu salud será ideal, te sentirás fuerte y vital, nada te detiene.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Por fin los problemas de salud se quedan atrás, el alivio que sientes estos días por sentirte al 100 lo agradeces desde el alma. Ahora sí, con tu cuerpo físico en perfecto estado llegó el momento de poner en acción todas esas cosas que pausaste para ponerte fuerte. Puedes empezar por hacer saber en tu trabajo que estas listo, lista para lo que sigue, que ya pueden contar contigo. Es importante que empieces a hacerte presente con amigos, familia, escuela, que te empiecen a ver de nuevo. Son días para recuperar la paz y la tranquilidad, tomate momentos para sentarte y volver a sentir por donde caminas y para dónde vas, necesitas volver a tener claros tus planes de vida. En el amor, todo es estable, pueden estar más unidos que nunca, pueden sentir como la estabilidad es una de las grandes fortalezas de su unión.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

No descuides tus bienes ni tu dinero esta semana, no prestes, no rentes, no vendas, no compres, la energía que transita en tu sigo Cabra no es muy favorecedora para nada que tenga que ver con lo material, espera a la próxima semana, si estos días tomas decisiones sobre tus bienes materiales puedes tener perdidas irrecuperables. Si esta semana tienes trámites gubernamentales que arreglar hazlo sin pendientes, puedes tener grandes avances que te quitarán preocupaciones. En el amor es un buen momento para tener esa platica que no te has atrevido, hazlo ya, no puedes estar con alguien con quien no estas cómodo, cómoda, así que a poner las cartas sobre la mesa. Tu salud física es buena, pero hay que poner atención a tu salud energética.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Tendrás que esperar a que las cosas y situaciones se acomoden solas, en su justo lugar y momento, fluye con los días, fluye con las personas y todo obtendrá el orden perfecto, no fuerces nada. Mono, esta semana será de profunda reflexión, tendrás que meditar y entender porque eres incapaz de soltar a esa persona o a esa situación, estar agarrado, agarrada, a algo por miedo a soltarte y no enfrentar la vida, o a una nueva forma de vivir es algo que tienes que trabajar, entender que tú puedes solo, que el miedo es solo una emoción que te genera no creer en tus capacidades. Son días en lo que te puedes sentir como un náufrago, sin un rumbo fijo, pero al finalizar la semana entenderás que tarde o temprano todos, todas, incluyéndote a ti, llegan a tierra firme, y cuando esto pasa la perspectiva cambia y el miedo se esfuma. Suelta esas ataduras que no te hacen bien, que no te hacen feliz, es ya.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Las cosas esta semana tardarán en dar los frutos que esperas, necesitas poner un poco más de empeño para que la cosecha llegue a ti al finalizar la semana. Tendrás que trabajar con momentos de tristeza, tienes esta gran semana para recuperarte de ese desconsuelo y seguir la vida, necesitas entender que todo pasa por algo, ahora no lo ves, pero cuando menos lo esperes sabrás el por qué pasaron, así las cosas. Descomposturas en el hogar, cuida de las tuberías, no permitas que estas tengas averías, arréglalas inmediatamente, las tuberías son la manera energética que tiene tu casa para limpiarse. En el trabajo puedes sentirte insatisfecho, has una reflexión y siente si quieres o no seguir en ese lugar, toma ya una decisión. Posiblemente el crecimiento este en otro lugar. En el amor puedes sufrir alguna decepción, mide primero de que tamaño es esta, primero piensa si podrás superarla y perdonarla para después saber qué harás con esa relación.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Una parada forzosa. Necesitas parar por un momento, darte tiempo, escucharte, sentirte, mirar la vida pasar un instante sin estar subido, subida, en ese carrusel imparable, necesitas un gran descanso mental y físico, y esta semana te da la pauta para hacerlo, no desaproveches esta energía y consiéntete, es una semana para ti. Podrás sentir que alguien de tu familia esta frio contigo, aclara la situación, podrías haber dicho algo sin querer que tomo de manera personal, es mejor arreglarlo inmediatamente, será sencillo y todo volverá a la normalidad. En lo laboral esta semana no hay ningún cambio importante, todo está en calma y marchara como siempre. En la salud cuida de vías respiratorias, es un buen momento para reforzar el sistema inmunológico.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Será una semana dedicada a la espiritualidad. Tienes días queriendo reconectar con ese lado que has descuidado tanto, tu voz interna te grita regresar a la búsqueda del camino que te lleve a esa paz interior y a esa conexión con lo divino tan importante para ti. Que esta semana nada ni nadie te distraiga de tus planes, pueden surgir en el camino aliados poderosos para el crecimiento profesional, así que aprovecha las oportunidades que lleguen a ti, sigue trabajando tan bien como lo has hecho hasta ahora y las puertas se abrirán como por arte de magia, sentirás grandes satisfacciones, todo tu esfuerzo y todo el amor que le pones a tu labor empezara a dar esos frutos que tanto has visualizado. En el amor no permitas que nadie opine de tu relación, no permitas que nadie juzgue tus decisiones, las personas a tu alrededor tendrá que entender que nadie puede intervenir más. En la salud, puedes tener agotamiento físico, remédialo durmiendo un poco más, nutriendo tu cuerpo de mejor manera.