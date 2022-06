Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 20 al 26 de junio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 20 al 26 de junio del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Necesitas cuidar de tu dinero, adminístralo correctamente porque si no lo haces, será una semana complicada y puedes llegar al final de la jornada casi sin nada en la cartera. Estos días no son favorables para pedir préstamos, aumentos de sueldo, no se te concederán, espera a la próxima semana. Por ningún motivo accedas a prestar dinero o no lo verás de vuelta en mucho tiempo. Rata, necesitas tomarte un tiempo y reflexionar en lo que realmente deseas, empezar a darle prioridad a las necesidades de tu hogar, de tu familia y después las del mundo externo, tienes que empezar a quedar bien con las personas que te aman y amas, no con las de afuera que no tienen nada que ofrecer, es momento de trabajar con la autoestima, entender que no necesitas quedar bien con nadie en base a lo material para que te quieran y acepten. Esta semana te pondrá muchas señales en el camino para cambiar el rumbo y caminar correctamente. En el amor empezarás a entender que codependencia no es lo mismo que amar, los cambios al equilibrio están muy próximos, no pongas resistencia y deja que las cosas te pasen para bien.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Esta semana estará muy enfocada a todo lo que pase y te pase en lo que se refiera al trabajo, te tocará poner atención al comportamiento de las personas cercanas a ti, tendrás que estar muy enfocado, enfocada, no descuidar nada, no dar motivos para criticas o chismes, es necesario que no caigas en provocaciones, puedes salir perdiendo, aunque tengas la razón. Es momento de poner orden al hogar, de mirar a tu alrededor y sentir, si ese es el lugar físico en el que quieres seguir haciendo crecer a tu familia, a tu hogar; hay cosas de ese espacio que te han molestado desde hace tiempo, pero no te habías decidido en hacer el cambio, la energía de esta semana te puede dar la pauta para por fin tomar la decisión y buscar una nueva casa, un nuevo departamento. En el amor controla los impulsos, necesitas hacerlo ya o puedes provocar una ruptura de la cual te arrepentirás por no haber manejado correctamente tus sentidos.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Te urge tener momentos, instantes, para ti y solo para ti. Esta semana te da la pauta para encontrar el tiempo adecuado para estar contigo mismo y relajarte, volver a sentirte, volver a escucharte y sobre todo reconectarte con tu alma. Necesitas recobrar tu salud tanto física, como energética, te apremia sentirte de nuevo al 100 porque hace mucho tiempo sientes que no estas completo, completa. Ocúpate ya. Sal de esos lugares oscuros en donde solamente tú te instalaste por descuidar tu salud emocional. Tigre esta semana te puede presentar oportunidades nuevas para ganar dinero, tómalas, pero recuerda bien que antes que el dinero date el tiempo de reacomodar todo lo demás, si puedes organizarte y tener claras las prioridades, entonces di que sí a esa oportunidad de crecimiento monetario que llega a ti, pero si no estás seguro de poder, primero ocúpate de ti ya después vendrá lo demás. En el amor, no muevas mucho las arenas, deja las cosas como están, cuando te retomes, entonces sí, estarás listo para que el amor crezca y se fortalezca.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Es momento de volver a poner atención a tus capacidades. Eres una persona competente, puedes lograr lo que te propongas, eres astuto, astuta, divertido, divertida, pero de un tiempo acá te lo has dejado de creer, retoma el control de tu vida, no tienes por qué sentir inseguridad de cada una de las cosas que hagas, estas poniendo demasiada atención en las criticas, y esas deben de pasar de largo. Hazte cargo de ti nuevamente, de poner el ego en balance. Son días muy buenos para escuchar lo que amigos y familia te quieran expresar, puede ser que de esas platicas salgas fortalecido y en ellas encuentres de ti, algo que no has visto y los demás si, y con esta información seguir trabajando en tu interior, en tu equilibrio. Esta jornada el trabajo será para ti un gran desahogo, volver a retomar antiguos deberes te hará sentir feliz.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Y cuando creías que todo se te salía de control, llega esta semana para poner orden y quitarte las preocupaciones que traías arrastrando de muchas semanas anteriores. Tendrás una semana con todo a tu favor para poder echar a andar lo que te propongas. Si aun no te decides por nada que tenga que ver con lo que se refiera a estudios, todo se pondrá claro y entonces sabrás para dónde seguir andando. Proyectos de trabajo que toman gran estabilidad, te empiezan a generar ganancias y con estas empiezas a solventar gastos que ya te estaban llevando al límite. Son días ideales para hacer propuestas de noviazgo o matrimonio, pero si ya estás en pareja, también son días para proponer vivir juntos. Tu salud se ve beneficiada por la energía que corre por tu signo esta jornada, te vuelves a sentir con gran vitalidad, desde hoy será difícil que alguien te pare para llegar a tus objetivos.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Todos los sentimientos a flor de piel, te pones en los zapatos de quien te rodea y te das cuenta de el porqué de su actuar, y sientes una gran necesidad por ayudar, tu compasión se pone en acción y te da grandes satisfacciones estos días. La conexión que tienes contigo mismo esta semana es profunda, reconoces en ti capacidades intuitivas que jamás habías sentido, reconoces que hay sentidos más allá de los físicos, todo esto te hace sentir amorosamente poderoso, poderosa, úsalos así, desde el amor. En lo profesional todo esto que despierta esta semana será de gran ayuda, tu percepción de las cosas hace que seas muy acertado en las decisiones profesionales y todo caminará como empujado por magia. Tendrás un gran crecimiento en lo laboral, sigue fluyendo. Tu salud es plena, se te nota lo vivaz a kilómetros de distancia.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Esta semana es ideal para cualquier trámite legal, todo lo que comiences en estos días, será en tu beneficio, así que no esperes más, deja ya la decidía y ve a comenzar el papeleo. Has trabajado mucho y sembrado muchas semillas esperando con paciencia cual de todas ellas te dará frutos, bueno, pues tu paciencia estos días será recompensada, empezarás a recibir la cosecha de tu arduo trabajo, comparte, disfruta, pero sobre todo guarda para que siga creciendo, no te vaya a ganar el entusiasmo por ver mucho y despilfarres. Son días muy importantes en el ámbito familiar querido Caballo, te piden perdón por malentendidos del pasado, acepta la disculpa y vuelve a unir a la familia. En el amor notarás un cambio profundo en el comportamiento de tu pareja y esto te hará feliz, por fin el equilibrio regresa a su vida y todo vuelve a marchar en paz.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Cuida tus modales, cuida tus gestos y tus palabras. No trates a los demás como te trataron a ti en días pasados, puedes estar muy molesto, molesta, por lo que te han hecho, pero comportarte de la misma manera no te lleva a nada, solo acrecentarás la situación, y de lo que se trata tu semana es de terminar estos comportamientos. Enfoca tu energía en el trabajo, has tocado nuevas puertas y no se han abierto, pero es porque tienes la mente en otras cosas, así que focus, verás que, si lo haces estos días, seguro se abre un camino muevo y sorprendente. Este nuevo camino puede traer a ti por fin un cambio en la economía familiar, quitándote al fin deudas de las cuales no podías salir. En el amor nada cambia, todo sigue como siempre y si necesitas que algo cambie, esta no es una buena semana para ese cambio o esa platica. Cuida tus huesos, tu espalda, pueden estar muy sobrecargados por estrés.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Y por fin una semana de tranquilidad, días para disfrutar de la calma de tu hogar, de tu familia, todo lo que te inquieta no será impórtate, le das una pausa a las preocupaciones para recuperar energía que buena falta te hace. Es una jornada para hacer buenas uniones, si estás pensando o estas planeando hacer una sociedad de negocios con alguien, este es un buen momento para pedirlo, pero no sin antes llevar todo el proyecto ya bien estructurado. En el amor, la energía que te provee el universo estos días puede ayudarte a crecer la familia, así que si en tus planes esta embarazarte, no lo pienses más y has la tarea en estos siete días, que el fruto de esa unión puede estar muy próximo.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Toda la fuerza regresa a ti. Después de días y días queriendo sentirte completamente recuperado de esfuerzos tanto físicos como emocionales, esta semana te recuperas por completo, te vuelves a sentir vital y con ganas de comerte al mundo, Es una semana para retomar planes, para no parar hasta conseguir ese ascenso que tanto deseas, por fin la vida te hace justicia, por fin tienes ese respiro de alivio al sentir que todo se está acomodando de nuevo en su lugar, las fichas del rompecabezas empiezan a encajar de nuevo. Es una semana ideal para reconectarte con tu energía masculina, con la energía del padre, del Dios. En el amor volverás a sentir que recuperas tu lugar, vuelves a ser la pareja de la que se enamoraron, divertido, protector, amoroso. El dinero fluye sin contratiempos, disfruta del fruto de tu trabajo.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Te sigues preocupando por cosas que no tienen tanta importancia, inmerso, inmersa, en ese círculo de auto conmiseración que no te lleva a ningún lugar, estos días te harán abrir la perspectiva y por fin salir de ese lugar de dolor en el que te empeñabas en seguir, no te dabas cuanta de que solo te estabas provocando desgaste físico y emocional. Pondrás las preocupaciones en tierra firme y desde ahí les empezarás a dar solución, ha ya no preocuparte más, si no ocuparte de ellas, aunque sea de una por una, pero saldrás avante. Es necesario dejes que las personas que amas y te aman se acerquen a ti, están dispuestas a estar a tu lado en el camino a tu tranquilidad, deja la pena y el orgullo aun lado y déjate ayudar. En el amor no muevas nada esta semana solo podrías lastimar, más, de lo que ya lo has hecho por la lejanía que tu solo, sola, pusiste desde hace tiempo.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Días que te regresan la posibilidad de abrirte al amor, es momento de volver a creer que existe alguien para ti, que no todas las experiencias pasadas tienen por qué volver a repetirse, necesitas abrir de nuevo el corazón. Tendrás una semana muy reflexiva, personas se acercan a ti y por fin en alguna de ellas ves la posibilidad de intentarlo, hazlo, confía en ti, confía en los aprendizajes que te dejó el pasado. En lo profesional habrá un beneficio que estabas esperando hace tiempo, puede ser desde un bono, un préstamo, un aumento de sueldo, te lo mereces, trabajas duro y bien. Los problemas de salud que te aquejaron se quedan atrás y empiezas a sentirte más fuerte conforme pasan los días, tu bienestar emocional empieza a encontrar un equilibrio que hace mucho no sentías.