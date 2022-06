Karol G y Becky G mostraron atributos con finitos bodysuits transparentes en México y NY

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mientras una se presentaba en México, la otra en Nueva York pero ambas con la misma pasión por la música. Hablamos de Karol G y Becky G, quienes usaron unos bodysuits transparentes super finitos con los que sus curvas y sensuales atributos quedaron expuestos.

Este dúo es dinámico, sexy y talentoso. Becky G y Karol G son hermanas de la música. Se han apoyado increíblemente la una a la otra y además han puesto a todos a botar la baba. Primero fue Karol G con un sexy bodysuit transparente rosado en el Arena de Ciudad de México y después Becky G con un bodysuit negro de corsé y tul negro que además tenía un escote y transparencias en el torso. View this post on Instagram A post shared by Becky G Mundo (@beckygmundo)

La colombiana Karol G puso de pie a todo el venue al invitar a cantar después de 11 años a la ex RBD, Anahí. Ahí cantaron “Sálvame” y La Bichota no pudo contener las lágrimas. Explicó a sus fans cómo a los 11 años veía a la mexicana como un sueño. Ahora el mismo se le hizo realidad. Por supuesto, Anahí no paró de llorar, sentirse emocionada y agradecida de haber vivido esta experiencia después de tanto tiempo. Pero Becky G también hizo lo suyo.

A diferencia de Karol G, la cantante de origen mexicano estuvo cantando en el The Governors Ball Music Festival en el marco del Mes del Orgullo. Ahí presentó varios temas de su nuevo discos “Esquemas” y bailó con una energía impresionante. Por supuesto, su silueta fue objeto de miradas ya que Becky G está más bella que nunca y un bodysuit muy finito transparente que la dejó en evidencia. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg) Deslizar a la derecha.

Becky G continuará con una agenda de presentaciones, más todas las actividades que tiene en los próximos días como el Juego de las Estrellas de la MLB, que se llevará a cabo el 13 de julio en el Dodger Stadium y donde la cantante se presentará. Recordemos que es originaria de Los Ángeles, específicamente de Inglewood. La influencer y cantante Lele Pons también estará presente. View this post on Instagram A post shared by Becky G Mundo (@beckygmundo)

Karol G continuará con su Bichota Tour Reloaded Latinoamérica y se prepara para lo que será su $trip Love Tour por las ciudades más importantes de los Estados unidos. Por ahora, les dejamos el éxito de ambas que ya alcanzó los 35 millones de reproducciones en Youtube, “MAMIII“.

