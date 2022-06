Natti Natasha fue a las afueras de la cárcel donde está Raphy Pina en Puerto Rico y le mostró su apoyo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Natti Natasha ha dado una muestra de amor inmensa a su marido y padre de su hija Vida Isabelle, Raphy Pina. La reguetonera se fue hasta las afueras de la cárcel donde se encuentra recluido el productor musical y le envió un mensaje en Instagram: “Mi cita todas las noches”, al tiempo que colocaba el tema “Antes que Salga el Sol“.

Recordemos que Raphy Pina fue declarado de culpable por posesión ilegal de armas hace unas semanas. Al salir de la lectura de su sentencia, la cual es 41 meses privado de libertad, el marido de Natti Natasha dijo que solo iría a su casa cambiarse y despedirse de su familia sentenciado ese día: “Yo me voy ahora, pero volveré”. Pero la que ha vuelto todas estas noches ha sido la propia intérprete de “Sin Pijama“, quien se acerca a las afueras de la cárcel en Puerto Rico para dejarle saber a su amor que ella está ahí. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Hace apenas unos días, la dominica ofreció una entrevista a Alofoke Radio Show, ahí dijo que había sido muy fuerte cuando ella se enteró que Raphy Pina había sido declarado culpable. Pero también aseguró que ella lo conoce, que ella sabe quién es Raphy Pina. Natti Natasha está segura que esta de saldrán más fortalecidos.

A las pocas horas que se difundieran un video de Raphy Pina caminando esposado para ser trasladado a la cárcel, se conoció la noticia que el mismo había sido hospitalizado de emergencia por un descontrol en sus niveles de azúcar en la sangre. Además, en las redes sociales del propio empresario musical agradeció por los mensajes de preocupación y de buenas energías. View this post on Instagram A post shared by PINA RECORDS 🎼 (@pinarecords1)

Por otro lado, se pudo conocer que Raphy Pina fue trasladado a otra prisión y que su equipo de abogados liderados por Kimberly Hoffman están buscando la apelación y pedirán un nuevo juicio para el marido de Natti Natasha. Además aseguran que durante el juicio se cometieron varias inciscsitencias y que claramente Raphy Pina no representa un peligro para la sociedad. View this post on Instagram A post shared by PINA RECORDS 🎼 (@pinarecords1)

Por lo pronto, Natti Natasha sigue apoyando a su amor Raphy Pina y se mantiene como un roble como cabeza de familia mientras pasan este trago amargo. Daddy Yankee se ha mantenido al pie del cañón con su socio y amigo.

