Christina Aguilera usó juguete sexual en pleno concierto del Orgullo Gay en Los Ángeles

La cantante Christina Aguilera es todo un ícono para la comunidad LGBTQ+. Hace pocos días fue una de la invitada especial en el Pride 2022 en la ciudad de Los Ángeles. La cantante sorprendió a los presentes al salir a cantar con un extraño traje verde y un juguete sexual con brillantes incrustados.

La canción que interpretaba precisamente hablaba de un pepino y por eso Christina Aguilera se decidió por usar un dildo verde a manera de broma para sus fans en el concierto del Orgullo Gay en Los Ángeles. Además, la cantante de origen hispano hizo movimientos subidos de tono que desataron las carcajadas de muchos y de ella misma también. GREEN 💚💚💚💚 @kimpetras pic.twitter.com/MgYXqacvpH— Christina Aguilera (@xtina) June 13, 2022

Christina Aguilera, al igual que Madonna son todos unos íconos para la comunidad gay. Además reside en la ciudad de Los Ángeles, por lo que era de esperarse que fuese una de las invitadas en las actividades de este mes. En redes sociales muchos de los seguidores la compararon con el personaje de Marvel y DC Comics, Hulk, por el traje y por supuesto por la dimensión de su lujoso juguete sexual con brillantes. View this post on Instagram A post shared by Teddy Picker (@haus_of_teddy)

Christina Aguilera anda cada vez más dedicada a trabajar más con los hispanos. De hecho, una de las productoras de su último tema es la venezolana Elena Rose. Misma que produjo en su mayoría todos los temas del reciente disco de Becky G, Esquemas. View this post on Instagram A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

Recientemente Christina Aguilera grabó una canción nada más y nada menos que con Christian Nodal. “Cuando me dé la gana” es una ranchera y forma parte del EP en español que acaba de sacar la cantante. Por supuesto, lo que busca con esto es resaltar su raíces hispanas y acercarse a su público.

Al inicio de la carrera de Christina Aguilera y cuando era una eterna rival de Britney Spears, la cantante lo había intentado en español nada más y nada menos que al lado de Ricky Martin con el tema “Nobody Wants To Be Lonely” . Mismo que llegó a debutar en el número 1 de las carteleras musicales.

También lo hizo en solitario con el éxito que la catapultó a la fama “Genius In a Bottle“, “Genio Atrapado” en español, con el cual se terminó de dar a conocer el resto del mundo. Actualmente esa canción aún se sigue escuchando en emisoras radios y el videoclip cuenta con 36 millones reproducciones en Youtube.

