Niurka Marcos tiene altar de santería en La Casa de los Famosos 2. Fans de Laura Bozzo hablan de “brujería”

La vedette cubana Niurka Marcos no para de protagonizar escándalos dentro de La Casa de Los Famosos 2. Ya sea por discusiones con algunos de los integrantes como Julia y Daniella, como con la competidora más fuerte de todos, Laura Bozzo. Ahora se ha descubierto un pequeño altar de santería que tiene la cubana en la casa del reality de Telemundo y los fans de la peruana afirman que es para hacerle brujería.

Hace apenas unos días la propia ganadora de La Casa de Los Famosos primera temporada, Alicia Machado se las cantó a Niurka Marcos muy claro y le dijo que le bajara dos rayitas. Pero también le dijo que no debería amenazar con su religión, la cual es la santería. Justamente con collares de protección y algunos santos, Niurka Marcos construyó un pequeño altar en el reality y eso ha llamado la atención de muchos fans que la señalan de querer hacerle daño a Laura Bozzo. View this post on Instagram A post shared by Ronda (@revista_ronda)

Otro tanto, simplemente pregunta en las redes sociales, qué son esos collares coloridos y demás objetos poco identificables que tiene Niurka Marcos. En algún momento la propia actriz y bailarina le dijo a Laura Bozzo que le protegería y ésta última solo le pidió que no le hiciera brujería. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

Claramente no es brujería. Es algo usual que usan los creyentes y practicantes de la religión Yoruba, pero no exime a que se levanten interrogantes en torno a la religión de Niurka Marcos. Desde hace tiempo y como, la mayoría de los cubanos, la mamá de Romina Marcos es una fiel creyente. También ha explicado en La Casa de Los Famosos que tiene su santo en la cabeza y cómo es le proceso para hacérselo.

Por otro lado, su relación con Juan Vidal va viento en popa. Aunque la ex del mismo, Cynthia Klitbo, haya dado recientemente unas declaraciones en las cuales lo acusa de deudor y de tener un terrible temperamento. Además le mandó una advertencia a Niurka Marcos. Según la actriz mexicana, el dominicano usa a las mujeres para beneficio personal y profesional. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

Pero Niurka Marcos y Juan Vidal siguen en su amorío. Cualquier cosa que ponga en riesgo la presencia del mismo dentro de La Casa de los Famosos 2 altera los sentimientos de Niurka, que siempre termina llorando y teniendo largas conversaciones con el galán. Habrá que ver en qué termina toda esta historia pero lo pronto, todos se la están jugando para ganar el reality. View this post on Instagram A post shared by Ronda (@revista_ronda)

Sigue leyendo:

