Adamari López y Quique Usales imitan a Niurka Marcos y Laura Bozzo en La Casa de Los Famosos 2

No hay duda. Adamari López es una de las mujeres más divertidas en Tik Tok y si a eso le sumamos los que hace con su compañero de Hoy Día, Quique Usales, el resultado es el más divertido de todos. Esta vez las estrellas de Telemundo no se les ocurrió otra mejor que imitar a Laura Bozzo y a Niurka Bozzo durante una conversación en su paso por La Casa de Los Famosos 2.

“Ese traje te queda… Es…”, dice la vedette cubana. “¿Siiii a ver.. Sabes de dónde es.. de un bazar de Dubai?…”, responde la “Señorita Laura”. “No importa pero..”, concluye Niurka Marcos. Pero ellas dijerom esto solo en la teoría porque los que estaban recreando todo este diálogo eran nada más y nada menos que las estrellas de Hoy Día, Quique Usales y Adamari López.

Justo Adamari López anda en la boca de todas con la nueva portada y editorial que hizo para la revista Imagen. En ella posa con diferentes trajes de baño a borde de un yate y un vestido escotado hasta arriba, que le subió la temperatura al Instagram y puso a botar la baba a otro tanto. Pero Quique Usales no se queda atrás. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

El argentino también presume sus cositas en la red social. Tal es el caso del último viaje que realizó a Paris, Francia donde hizo muchos reels en los que se puede comprobar el buen humor del comunicador. No en vano logra captar la atención de más seguidores y sobre todo más fanáticos que literal, lloran de la risa con las ocurrencias. View this post on Instagram A post shared by Quique Usales (@quiqueusales)

Pero además de eso, Quique Usales es un excelente trabajador de los medios de comunicación. Recordemos que recientemente hizo una entrevista a Shakira. Sabemos que la colombia no es de conceder muchas por lo que esto es todo un logro. Por otro lado fue uno de los pocos capaces de preguntarle a la boricua sobre su opinión en la nueva relación de Toni Costa, ex de Adamari, cuando apenas se daba a conocer la noticia. Misma que pudo sortear Adamari con la elegancia que la caracteriza. View this post on Instagram A post shared by cheesemes (@cheesemes)

Justamente Toni Costa sigue jugándose el todo por el todo en La Casa de Los Famosos 2. Sin duda es uno de los competidores más calmados y emocionales. ¿Cómo no? Los escándalos entre Niurka Marcos y Laura Bozzo acaparan la mayoría de las horas en el reality de Telemundo. Las famosas tiene una relación- odio en la que un días se detestan y hay lágrimas y gritos; y al otro, se piden disculpas y vuelven a estar unidas. Sin embargo, el público se ha inclinado por la peruana. En todo caso, aún quedan días por delante para ver qué sucede. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

