Ana Maria Markovic, la futbolista croata que catalogan como la más sexy del mundo y que afirmó que no le gusta ese título 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ana Maria Markovic, futbolista del Grasshopper Club Zurich Frauen de la Superliga Femenina de Suiza, en los últimos días se ha convertido en noticia luego de reveló en una entrevista que no le gusta ser considerada la “futbolista más sexy del mundo” como la han llamado varios medios por su físico.

“Me gustaron los artículos en los que me llamaban la futbolista más bella o una de las más bellas porque me alegra saber que soy hermosa. Pero luego aparecieron artículos en los que me describen como ‘la futbolista más sexy’ o ‘la bomba rubia’. Eso no me gustó. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente”, declaró Markovic.

La futbolista croata tiene más de 600,000 seguidores en su cuenta de Instagram en las que dedica fotos durante su partido y entrenamientos y también algunas sobre modelaje. Aunque expresa que hay que saber diferenciar estos dos ámbitos, en el que incluso la interrumpieron en su concentración con la selección.

“Cuando estaba con la selección, unos 25 periodistas de repente quisieron entrevistarme en el hotel del equipo. Entonces intervino la asociación de fútbol nacional para que pudiera concentrarme en el fútbol”, comentó Markovic.

Marcovic expresó que los comentarios sobre ser la más sexy del mundo no le gustaron porque eran de personas que ni siquiera la habían visto jugar o la conocían en persona.

“Este tipo de personas nunca me han visto jugar al fútbol y sólo miran el exterior. Me parece una gran lástima. Creo que esas personas deberían averiguar más de antemano y ver qué puedo hacer en términos de fútbol”, explicó. View this post on Instagram A post shared by Ana Maria Marković⚡️ (@anamxrkovic)

Además recalcó que muchas personas le escribieron fingiendo ser entrenadores, pero en realidad querían aprovecharse de ella por su físico y hacer dinero en redes sociales.

“Después de aquello, mucha gente me escribió fingiendo ser entrenadores aunque yo sé exactamente qué es lo que quieren de mí. Me dio la sensación de que otra gente solo se quería aprovechar de que era bonita para hacer dinero conmigo en las redes sociales”, dijo.

Lee también:

Toluca y el equipazo que quieren armar: Así sería una posible alineación para el Apertura 2022

México enviará funcionarios de la Guardia Nacional como parte de la seguridad al Mundial de Qatar 2022

Chofis atrapado en México: el futbolista mexicano reveló que fue víctima de un robo que pone en peligro su temporada