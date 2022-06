Con perreo intenso, la hermanita de Chiquis Rivera Jenicka López, presume su figura después de una cirugía

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La hermanita de Chiquis Rivera, Jenicka Lopez, está dispuesta a hacerle la competencia a la Abeja Reina en cuanto a sensualidad y poderío de curvas. Muy quitada de la pena, la influencer y modelo curvy hizo un perreo intenso al ritmo de Bad Bunny y Jhay Cortez. La bella joven se dio vuelta en Instagram vistiendo unas lycras muy ajustadas y demostrando que la cirugía plástica que hizo le cayó de perla.

Bailando “Tarot” el tema de los reguetoneros boricuas, Jenicka Lopez, demostró que está más bella y sexy que nunca. Vistiendo unas lycras de su colección Over Comfort perreó por delante y por detrás dejando claro que la cirugía que se hizo la ayudó a lucir despampanante. Ahora, se suma a las hermosas Chiquis Rivera y Jacqie Rivera, sus hermanas mayores para acalorar con su belleza las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Over Comfort by Jenicka (@overcomfort)

Aunque Jenicka Lopez siempre ha sido muy linda y ha demostrado mucha seguridad en sus redes sociales con su curvilínea figura, la influencer se realizó una cirugía plástica llama dermo. Con la misma se puede eliminar la grasa localizada que no logra quemarse con actividad física. Además, la hermanita de Chiquis Rivera ha venido perdiendo peso al igual que la cantante de regional mexicano. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Eso llevó a Jenicka López a pasar por el quirófano y hacerse la cirugía que, sin duda la ayudó a verse como nunca antes. Además, la hermana de Chiquis Rivera ha estado compartiendo los tratamientos de drenaje y distintos masajes que se está haciendo para lucir como la mamá de ambas, Jenni Rivera. No esa un secreto para nadie que fue una de las mujeres hispanas que literal, enloquecía a muchos con su talento y hermosura. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial) Cuenta de Instagram de Chisme No Like.

Hablando de la familia Rivera. El día de ayer se pudo conocer que el ex de Chiquis Rivera, Ángel del Villar, fue detenido por agentes del FBI junto a un socio. Se le acusa de tener vínculos con el narcotráfico. Hasta el momento de cierre de esta nota, el empresario musical no se habría pronunciado. Tampoco lo había hecho Chiquis, pero sabemos que tanto ella como su hermanito Johnny Lopez le tienen un aprecio muy grande. Se pudo conocer que se pagaron dos fianzas: una de $100 mil dólares y otra de $35 mil dólares. De ser encontrado culpable pudiese enfrentar una pena de 30 años. Sin embargo habrá que esperar que algunas de las partes se pronuncie oficialmente y así conocer más detalles.

