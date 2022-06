Kayla Harrison: de ser víctima de abuso sexual a ser campeona olímpica y de las MMA

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karla Harrison es un ejemplo de resiliencia y superación. La doble campeona olímpica de Judo con Estados Unidos y campeona de MMA reveló cuál fue su motivación para seguir luchando sobre el tatami o el octágono.

Harrison, quien fue campeona en Londres 2012, fue una víctima de abuso sexual durante seis años por parte de su entrenador desde que tuvo 10 años hasta los 16. Cuando su madre se enteró denunció al victimario y fue condenado a 10 años de prisión.

“Cuando estás siendo abusada sexualmente, cuando estás pasando por cualquier dificultad en tu vida, es muy difícil ver la luz al final del túnel. Toqué fondo, no me importa hacer judo. No quería vivir más”, desveló Harrison.

“La lucha me da la oportunidad de cambiar el mundo. Y recibir un mensaje de una niña que dice que fue violada, que lucha por levantarse de la cama y que mi libro le dio esperanza, eso lo hace todo y vale la pena para mí. Pelearé mil peleas si puedo cambiar la vida de mil personas”, comentó Harris.

Luego de ganar sus dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, dio el salto a la MMA en donde ganó dos combates con un premio de un millón de dólares de la división del peso ligero de la Professional Fighters League (PFL).

“Me encanta pelear, el desafío de estar encerrada en una jaula con otra persona. Pero todo esto es muy egoísta: no estoy curando el cáncer aquí, estoy golpeando a alguien en la cara”, confesó.

Una de las cosas que la ayudó a superar su mal momento fue la adopción de sus dos sobrinos en 2020 tras la muerte repentina del padre de los pequeños.

“No fue hasta que me hice mayor y tuve a mis hijos que me di cuenta de que no tienes que ser perfecto para ser amado, solo puedes ser tú mismo. Ahora el impulso es diferente. No es desde un lugar de necesitar ser amado, de necesitar hacer esto para que todos me amen, es que hago esto porque amo. Quiero ayudar a las personas, quiero hacer que el mundo sea mejor”, expresó.

