Los Warriors de Steph Curry son campeones de la NBA otra vez luego de vencer en el sexto juego a unos Celtics desmoronados

Los Warriors se impusieron a los Celtics en el sexto juego de la final como visitantes en el TD Garden por marcador de 103-90 para hacerse de esta manera con su séptimo campeonato de la NBA.

A pesar de que los Celtics arrancaron de manera arrasadora con un marcador de 12-2, los Warriors nivelarían las acciones y cambiarían el destino del juego luego de un tiempo fuera clave para darle concentración al equipo.

Remontada rápida de los Warriors

Faltando 3 minutos con seis segundos, los Warriors se acercaban 16-20, recortando una ventaja de 2-14 en contra y logrando un parcial de remontada de 14-6. Hasta el momento Curry solo había anotado dos puntos.

Sin embargo todo cambiaría para los Warriors y par Curry que con dos triples en “Modo Avengers” lograba la igualada y la remontada en los últimos minutos para llevar arriba a los Guerreros 27 a 22 al finalizar el primer cuarto.

Steph helps the Warriors close the 1Q on a 11-0 run ☔️ pic.twitter.com/PQOR4gd221 — NBA TV (@NBATV) June 17, 2022

Inicio del segundo cuarto y los Warriors lucían indetenibles

Rápidamente al iniciar el segundo cuarto , los dirigdos por Steve Kerr sacarían una diferencia de 10 puntos y ante esta realidad los locales pedirían un tiempo muerto que no serviría de mucho, ya que Golden State iba a estirar la ventaja en 37 a 22.

Poole ➡️ Wiggins



Warriors' lead goes up to 15. pic.twitter.com/s2DWI6i1Wb — NBA TV (@NBATV) June 17, 2022

Faltando cuatro minutos con 40 para finalizar el segundo cuarto, Curry vuelve a anotar para llegar a 10 puntos y poner arriba alos Warriors 47-33. La ventaja se iba a estira por casi dos decenas de puntos, poco antes de finalizar el segundo cuarto los Warriors estaban ganando 54-33 y su noche nadie se las iba a quitar. Klay pushes the lead to 21 🎯 pic.twitter.com/HAb5KHSB1B— NBA TV (@NBATV) June 17, 2022

Los Warriors de Golden State se iban al descanso de la primera mitad ganando 54 a 39, con Stephen Curry y Klay Thompson con 12 puntos cada uno. Jaylen Brown se destacaba por los Celtics por 14 puntos.

Comenzaba el tercer cuarto y se abría más el camino de los Warriors

Con una ventaja relativamente cómoda de 54 a 39 a favor de los Warriors, arrancaba el tercer cuarto y la segunda mitad. Curry seguía indomable y apareciendo justo cuando Golden State más lo necesita, la ventaja se colocaba 72 a 50 y no había más remedio para Boston que pedir otro tiempo muerto.

Una seguidilla de triples de Curry, tenía a Golden State más cerca del objetivo, el base estrella del equipo había comenzado apagado pero se encendió en el momento preciso, ya hasta esos momentos y faltando seis minutos del tercer cuarto.

Steph is ready to add another ring 💍 pic.twitter.com/Nq6VLmmaDc— NBA TV (@NBATV) June 17, 2022

Los Boston Celtics no se rendían

Los Boston Celtics estaban acortando distancia en el tercer cuarto y el juego se pondría 74-62, con una ventaja de 23-20 en ese período. Jaylen Brown es el máximo anotador y con 23 puntos en el partido demostraba que también era un arma letal. Jaylen Brown drains a three to cut into the deficit ☘️ pic.twitter.com/XvxqRoPt6L— NBA TV (@NBATV) June 17, 2022



Último cuarto entre Celtics y Warriors

El último cuarto comenzaba con ventaja para los Warriors 78-68, con Tatum y Curry arrancando desde el banquillo al inicio del último cuarto. Time Lord drops a one-handed dime to Tatum on ABC#NBAFinals presented by @YouTubeTV 🏆 pic.twitter.com/gNURvc7jvz— NBA (@NBA) June 17, 2022

Fue hasta cuando restaban 7 minutos con 37 que Kerr decidió ingresar a Stephen Curry con ventaja de 82-70 para los suyos. Por Boston Robert Williams conseguía su quinto bloqueo de la noche aunque el resultado no les era favorable a los Celtics. Time Lord is up to 5 blocks in Game 6 🔒



GSW 84 | BOS 72

6:47 remaining in Q4 on ABC pic.twitter.com/Btewdp0j90— NBA (@NBA) June 17, 2022

Mientras Boston parecía acercarse al colocarse a 8 puntos en el marcador, en las postrimerías del cuarto final, rápidamente los Warriors volvían a tomar ventaja de 12, una ventaja que aunque vieron en peligro nunca terminaron de ceder para lograr conquistar su séptimo anillo. STEPH 😴 pic.twitter.com/i18cP6tezv— NBA TV (@NBATV) June 17, 2022

Ya a falta de 1 minuto con 35 segundos, los Warriors pasaban la centena de puntos y se imponían 101-88, una tendencia irreversible ante unos Celtics que no se rindieron pero que no pudieron superar a los de Steve Kerr.

Al final el resultado sería 103-90, los Warriors de Golden State volvieron a tocar la gloria de la mano de Stephen Curry y una constelación de jugadores que lo dieron todo por su camiseta.