Celia Lora enamora a fans modelando sus despampanantes curvas con bikini negro de hilos

Al parecer Celia Lora está dispuesta a seguir aumentando el número de seguidores en redes sociales, por lo que en una de sus recientes publicaciones se mostró con un delirante bikini de hilos que expuso al máximo sus despampanantes curvas.

La modelo mexicana disfruta llamar la atención en donde quiera que se presenta y las revistas en las que aparece, pero también dentro de las comunidades virtuales, en donde acumula millones de seguidores que disfrutan el picante contenido que es capaz de elevar la temperatura. Como uno de los ejemplos más claros se encuentra la reciente publicación de Instagram, red social en la que se lució en traje de baño.

En la sensual fotografía, la polémica exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ arrancó suspiros con un bikini negro de hilos que reveló su torneada silueta mientras posa frente a la cámara.

Sin embargo, el revuelo causado no solo fue expuesto en esta imagen pues días antes también se lució con otro diminuto bañador, pero a diferencia de esta ocasión, no apareció sola pues lo hizo nuevamente en compañía de Karely Ruiz con quien desató una lluvia de piropos y casi 400 mil “me gusta” comprobando que las seductoras colaboraciones que realiza cuentan con la aprobación de sus fieles admiradores. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Esta no es la única ocasión en que la explosiva dupla se ha dejado ver junta, pues semanas atrás compartieron otra serie de postales en las que, de la misma forma, se metieron a la piscina para lucir sus siluetas mientras visten atrevidos bikinis; Celia Lora con prendas de estampado de ojos, mientras que la modelo regiomontana que ha ganado popularidad en OnlyFans porta un conjunto color mostaza que la hizo lucir al máximo su curvilínea silueta. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora) View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Los acalorados destapes de la hija de Chela y Alex Lora parecen ser interminables y para el deleite de más de 10 millones de usuarios que la siguen dentro de esta red social también presumió su silueta con un bañador de una sola pieza en color verde en el que su escote robó protagonismo. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

