Conoce la pintoresca casa donde Niurka se refugiará cuando salga de ‘La Casa de los Famosos 2’

La cubana Niurka Marcos, de 54 años y quien el jueves fue nominada por primera vez en ‘La Casa de los Famosos 2’, vive desde hace unos meses en una residencia que destaca por su piscina y por su amplio jardín, el cual es disfrutado al máximo por sus inseparables perros.

Por medio de diversos videos y fotografías publicados en sus redes sociales, la mamá de Kiko, de Romina y de Emilio nos ha llevado a conocer algunos de los rincones más íntimos del acogedor hogar donde, seguramente, se refugiará una vez que llegue a su fin su participación en el reality show de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Mami Niu, como suele ser nombrada por sus seguidores, nos ha permitido explorar su hogar en Mérida, Yucatán, desde su mudanza, por lo que hemos podido ser testigos de los cambios que le ha hecho en estos meses y vaya que han sido varios. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

“Es una etapa majestuosa de mi vida, de paz, de tranquilidad, de regresar a ese clima en el que yo nací que es mi naturaleza, el calor, el eterno verano y pues para mis hijos va a significar un nicho vacacional”, declaró, en octubre de 2020, en una plática que tuvo en el programa ‘Montse & Joe’. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Pese sus declaraciones, la mudanza se habría concretado hasta el mes de diciembre de ese año, tal y como ella misma lo presumió en un house tour fotográfico. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Además de ese primer acercamiento, en el que nos mostró los interiores de su morada, la nacida en La Habana también nos ha presumido su gimnasio, en el que tiene todo tipo de aparatos de ejercicio, una pantalla de televisión empotrada a la pared, un espejo de cuerpo completo, así como diversas fotografías suyas luciendo su tonificada figura en bikini o en top. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Al exterior de su morada goza de terraza, de extensas áreas verdes y de una increíble piscina, que es la que se ha llevado los reflectores desde su construcción. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial) View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

La terraza cuenta con distintos muebles de exterior, así como con una cómoda hamaca, unas esculturas y unas pinturas. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Otro punto a destacar de su vivienda son los murales y las obras de arte que ella misma pintó en la pared y en piso de su patio, los cuales hacen que su casa sea única en el mundo. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial) View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

