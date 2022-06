Desde el gimnasio, Maribel Guardia presume espectacular abdomen de acero a sus 63 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Maribel Guardia no se cansa de provocar todo tipo de reacciones dentro de sus redes sociales, donde una vez más presumió la impactante figura que mantiene a sus 63 años y que generó una lluvia de mensajes en los que los fans halagaron su abdomen de acero.

El pasado 29 de mayo Maribel del Rocío Fernández García, quien es mejor conocida como Maribel Guardia, celebró un año más de vida con un seductor video en el que se dejó ver caminando entre las olas del mar con un sexy bikini blanco que expuso sus encantadoras curvas. Y aunque es común que comparta este tipo de imágenes ante cerca de 8 millones de seguidores de Instagram, una vez más causó revuelo al posar desde el gimnasio.

Y es que la bella actriz de origen costarricense presumió los excelentes resultados que le han dejado sus rutinas de ejercicio y el estilo de vida saludable que lleva, por lo que, posando con un ajustado conjunto deportivo de piel de víbora, dejó al descubierto su impactante abdomen de acero provocando una verdadera lluvia de halagos.

“La actitud es el pincel con el que la mente le da color a nuestra vida, espero que la tuya sea de los colores del arcoíris“, escribió al pie de la instantánea en la que se lució como solo ella lo sabe hacer.

Mensajes como: “Estás guapísima”, “Eres hermosa” y “Tan bella como siempre”, fueron los que más se repitieron en la sección de comentarios de la publicación que superó los 34 mil corazones rojos.

La también actriz, quien en repetidas ocasiones ha compartido cómo se divierte durante las grabaciones de la telenovela ‘Corona de Esperanza’ en los foros de Televisa, días antes presumió su silueta en un video en el que exhibió su faceta más divertida junto a Victoria Ruffo y África Zavala, con quienes se aventó algunos pasos de baile. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Durante sus momentos de relajación en el jardín de su residencia también ha mostrado su silueta con otros ajustados conjuntos deportivos que son capaces de arrancar suspiros, pues en ellos muestra lo bien que le siente ejercitarse todos los días. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Pero el derroche de belleza y sensualidad ha sido expuesto en otras ocasiones, como cuando posó desde el balcón luciendo un extravagante atuendo con una pierna al descubierto, así como un escote de infarto. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

