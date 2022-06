7 curiosidades que no conocías sobre Paul McCartney

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Durante más de 60 años, el cantautor y guitarrista Paul McCartney ha regalado algunas de las canciones más famosas en la historia de la música. Y es que en la década de los sesenta, formó parte de “The Beatles”, junto a John Lennon, Ringo Star y George Harrison.

Es justamente este 18 de junio que el intérprete de temas como “Here comes the sun”, “Let it Be” y “Don’t Let me Down” festeja un año más de vida, ¡aquí te compartimos algunas curiosidades sobre él!

Fue testigo presencial de los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas

El ataque a las Torres Gemelas sacudió a todo Estados Unidos y aunque millones de personas alrededor del mundo lamentaron dicho acto, hubo quienes fueron testigos de primera mano.

Tal fue el caso de Paul McCartney, quien se encontraba en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. El músico contó que desde la ventana de la sala de espera se podían ver las torres gemelas, por lo que observó el momento exacto en el que el segundo avión secuestrado impactó el edificio.

Fue el último de los Beatles en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

En febrero del 2012, el querido músico recibió finalmente una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, esto ocurrió mucho tiempo después que sus compañeros.

John Lennon y George Harrison recibieron las suyas en 1980 y 2001 respectivamente; mientras que Ringo Starr obtuvo su estrella en el 2010.

Es el músico más exitoso de todos los tiempos, según el libro de Récords Guinness

Según el libro Guinness World Records, McCartney es el músico más exitoso. Y es que este reconocimiento se le otorgó en 2009, por ser el autor o co-escritor de 188 canciones que se mantuvieron en las listas de temas más populares.

Su certificado de nacimiento fue vendido por más de 20 mil dólares

Vaya inversión realizó Brian Taylor, un fanático de los Beatles de 26 años, al adquirir el certificado de nacimiento de Paul McCartney, pues pagó 21,285 dólares por él. Increíble, ¿no?

Un planeta fue nombrado en su honor

Fue durante la década de los 90 cuando un planeta menor recién descubierto fue bautizado como “4148 McCartney” en honor al músico nacido en Liverpool, Reino Unido.

Fue arrestado en Alemania por incendiar un condón

En 1960, Paul McCartney fue trasladado a la cárcel mientras se encontraba en Alemania de gira con The Beatles, esto por incendiar un condón. Tras el incidente, las autoridades de este país tuvieron que pedir a la agrupación que abandonaran el país.

Nunca fue aceptado en el coro de la iglesia

A la edad de11 años, la estrella de la música intentó ingresar al coro de la Catedral de Liverpool. Sin embargo, no tuvo éxito, pues el director de la agrupación no le permitió unirse.

