La “futbolista más sexy del mundo” odia que la llamen así y pide que se acabe el sexismo en el deporte

Ya con 22 años, Ana Maria Markovic es reconocida como una de las jóvenes promesas del fútbol femenino mundial. Bajo la posición de delantera, fue la jugadora más destacada con la selección de Croacia para lograr la clasificación al Mundial de Fútbol sub-23 Australia – Nueva Zelanda 2023.

Pero por lo que el nombre de Markovic ocupa espacios en diferentes portales en la web no es precisamente por su talento, sino por su belleza. En algunos foros de Internet ya la han bautizado como la “futbolista más sexy del mundo” y otros medios ya la reseñan así.

En algunos portales de Europa inclusive la llegaron a llamar como la “bomba rubia” durante su participación en las clasificatorias al Mundial sub-23.

Con su larga cabellera rubia, delineados labios, esbelta figura y sonrisa contagiosa, Ana Maria acumula más de 600,000 seguidores en la red social Instagram, en donde postea no solamente sus mejores fotografías mientras se encuentra dentro del campo de juego, sino también fuera de él: viajes a lugares paradisíacos y en bikini mientras disfruta de una piscina, la playa o en el jacuzzi de su casa.

A Markovic no le molesta que la halaguen por su belleza, pero sí que sea conocida solo por eso cuando entrena duro para ser distinguida como una de las mejores futbolistas.

En conversación para el medio alemán 20Min, la actual jugadora del Grasshopper en la Superliga Femenina de Suiza, expresó su incomodidad porque varios medios la reseñan por su belleza y lo guapa que es, o como acumula comentarios de miles de hombres por redes sociales, pero no por su buena actuación en el más reciente torneo europeo.

“Me gustaban los artículos que me llamaban la futbolista más guapa o una de las más guapas porque me alegra saber que soy guapa. Pero luego aparecieron artículos en los periódicos en los que me describían como la futbolista más sexy. No me gustó eso”, declaró Markovic.

Esos enfoques periodísticos a su juicio son dañinos tanto para ella como para su familia: “Hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente”.

La joven futbolista añadió que debido a todo el boom de considerarla la más sexy del fútbol ahora muchas marcas publicitarias la han buscado para que trabaje con ellos, pero no por el deporte que practica, sino para el modelaje. View this post on Instagram A post shared by Ana Maria Marković⚡️ (@anamxrkovic)

“Nunca me han visto jugar al futbol y sólo se fijan en mi aspecto. Creo que es una verdadera lástima. La gente así debería informarse más de antemano y ver lo que puedo hacer como futbolista” Ana Maria Markovic

Como el resto de futbolistas masculinos y femeninos, Markovic se encuentra descansando de cara a lo que será la próxima temporada del soccer en Europa.

Espera seguir creciendo en su disciplina. Entre sus ejemplos a seguir se encuentra el sacrificio y definición del astro portugués Cristiano Ronaldo, el desborde de Ángel Di María y la clase de su compatriota Luka Modric.

