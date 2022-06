Adamari López obvia a Toni Costa en Instagram pero manda mensaje al cielo en el Día del Padre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hoy se celebra en muchos países el Día del Padre. Así que le toca a los hijos y las mamás lanzarle flores a los papás. Muchos lo hicieron a través de las redes sociales. Las mismas se inundaron de mensajes a sus parejas, ex parejas y padres propios. Adamari López, al menos hasta el momento de cierre de esta nota, obvió a Toni Costa en su cuenta de Instagram pero si envió un sentido mensaje al cielo.

¿A quién? A su papá Don Luis López, quien fue uno de los pilares más sólidos en la vida de la estrella de Telemundo. “Papi te extraño tanto… te amo y te tengo presente todos los días. Gracias por haberme cuidado, querido y hecho sentir tan especial. Besos hasta el cielo papito lindo“, fue el mensaje que escribió Adamari López en su cuenta de Instagram felicitando a su papá por el Día del Padre. Sin embargo las tiernas palabras, al menos hasta ese momento, estuvieron ausentes en la red social para el padre de su hija Alaïa, Toni Costa.

También sabemos que el mismo se encuentra en este momento en el reality de La Casa de los Famosos. Así que muy probablemente, Toni Costa hubiese tenido el chance de leer el mismo. Sin embargo, la cuenta de la propia Alaïa, que sabemos que no es manejada por la niña precisamente por ser menor edad, sí le rindió un pequeño tributo al bailarín español. “Feliz Día del Padre papi. Te amo y te extraño mucho. El tiempo pasa rápido”, se pudo leer al tiempo que se veían unas hermosas fotos de ambos. View this post on Instagram A post shared by Alaïa Costa-López (@alaia)

La cuenta de Instagram de Toni Costa también publicó un mensaje por el Día del Padre. Así que, también pudiese ser que la estrella de Mira Quién Baila recibió un mensaje de Alaïa y lo copió y publicó en su cuenta. Si hay algún competidor que extraña sus momentos fuera del reality es Toni Costa y no es un secreto que estar lejos de su pequeñita implica un gran sacrificio. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

Mientras, la conductora de Hoy Día, Adamari López sigue cautivando sus ocurrencias y buen sentido del humor a sus seguidores. La boricua se ha apoderado del Tik Tok y cada reel es más divertido del que otro. Esto sin mencionar que está en su mejor momento físico. Su delgadez se ha mantenido y hasta presume músculos cosechados por su esfuerzo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Sigue leyendo:

Toni Costa revela cómo fue su primer beso con Adamari López: “Fue ella quien me lo dio a mí”

Adamari López y Quique Usales imitan a Niurka Marcos y Laura Bozzo en La Casa de Los Famosos 2

A bordo de un yate, Adamari López posa muy sensual y presume su figura en traje de baño blanco

“La querré siempre”, dice Toni Costa sobre Adamari López en “La Casa de los Famosos”

Adamari López desde su cama: “Tengo escalofríos, dolor en el cuerpo y fiebre”

Toni Costa asegura que Alaïa le habló sobre su novia a Adamari López: “La amiga de papá es muy buena”