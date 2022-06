Aleida Núñez luce sus torneadas piernas mientras baila con body azul para celebrar el Día del Padre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aleida Núñez sigue disfrutando del éxito como actriz, empresaria, modelo y cantante, por lo que este fin de semana decidió presumir su belleza sobre los escenarios musicales para festejar a lo grande el Día del Padre.

Tras una serie de escándalos por su precipitada salida de una obra de teatro que, según Ivonne Montero, abandonó debido a su actitud conflictiva, Aleida Núñez volvió a demostrar que en realidad fue por una saturada agenda de trabajo, lo cual demostró este fin de semana en el que la bella estrella de televisión se presentó en Villahermosa, Tabasco, ante cientos de admiradores que disfrutaron de su talento sobre el escenario, pero sin duda alguna también gozaron de su belleza y espectacular silueta que se convirtió en uno de los grandes atractivos de la noche.

Y es que, durante su show, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, se lució con un sensual body de tiro alto color azul que dejó a la vista sus curvas y estilizadas piernas. Pero fue a través de su perfil oficial de Instagram, en donde compartió algunos momentos de lo que se vivió en esta gran celebración dedicada especialmente para los papás.

“¡¡¡Feliz día a todos los Papitos!!! Contenta de presentar mi show en su día y festejarles como se merecen“. escribió al pie de la publicación que, aunque es de unos cuantos segundos de duración, se ha reproducido más de 30 mil ocasiones.

Por supuesto, no dejó pasar este día tan especial para felicitar a uno de los hombres más importantes de su vida, a quien expresó todo su cariño y agradecimiento.

“En especial agradezco a Dios por tener a mi Papá, te amo”, añadió la famosa dentro de la misma serie de videos.

Pero esta no es la única ocasión que la actriz de la telenovela ‘Corazón Guerrero’ brilla durante un espectáculo musical, pues anteriormente ya se había dejado ver con un atuendo de lo más atrevido, pero en color rojo, con el que dejó con la boca abierta a más de uno por sus atrevidos movimientos de cadera.

Asimimso, pero con un sexy vestuario blanco, fue como grabó el clip de su tema “La Cosquillita”, cumbia con la que demuestra que el talento no está peleado con la belleza y ella es un claro ejemplo. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Mientras que, como modelo, también ha conquistado el corazón de millones de fanáticos posando con atrevidos trajes de baño que dejan a la vista su torneada silueta. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

