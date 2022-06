Chiquis Rivera luce su figura en un enterizo negro lleno de agujeros y hasta toma en el escenario

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En el escenario Chiquis Rivera siempre luce muy sensual, y ahora sorprendió a sus fans al mostrar su curvilínea figura en un sexy enterizo negro lleno de agujeros. En un momento hasta recibió una botella de parte de uno de sus fans y tomó un trago, luciendo muy animada.

La cantante continúa con su gira “Abeja reina” que ha sido todo un éxito. Durante su concierto también se mostró muy sensual en sus ya conocidos leggings de vinipiel, complementando su look con un sombrero. En cada auditorio se vende mercancía oficial, y ella misma modeló una camiseta con motivos del tour. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline) View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

No hay día en que Chiquis Rivera no cante, ya sea en concierto o en su propia casa. Recientemente obtuvo en Instagram más de 24,000 likes gracias a un video en el que aparece haciendo su propio karaoke, interpretando fragmentos de varios de sus temas y luciendo espectacular en un enterizo negro. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

