Lili Estefan mostró los piernones con minifalda y se desató con Diego Boneta cantando “La Bikina”

La estrella de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, se fue con una minifalda mínima con la que dejó a la vista los piernones en estreno de la película The Father of The Bride. Misma que protagoniza Diego Boneta Ambos dejaron claro junto a Renata Notni y Gloria Estefan que saben pasarla bomba y celebrar los éxitos de los artistas latinos a lo grande.

Los latinos ya tienen su versión de “El Padre de la Novia“, misma que protagonizan Gloria Estefan y Diego Boneta entre otros reconocidos artistas más como Andy García. La consentida de Univision, Lili Estefan se fue a la premier de la nueva versión para HBO de “The Father of The Bride” y llegó mostrando los piernones con una faldita- vestidito mínimo y causando infartos a sus 55 años. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Se dice y es prácticamente imposible de creer. “La Flaca” consentida de la televisión se conserva como las grandes divas latinas de su misma generación; Jennifer Lopez, Salma Hayek y Sofía Vergara después de los 50 años: hermosas y muy sexys. Además, no es solo la parte física, Lili Estefan tiene una energía inagotable y si no creen vean de nuevo el clip en el que se desata cantando a todo pulmón con Diego Boneta y la novia del mismo Renata Notni. No hay duda que el toque mexicano le encantó a estos artistas y pasaron una gran noche. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

También estaba el tío de Lili Estefan, Emilio Estefan, esposo de la cantante latina que se popularizó en los ochenta, Gloria Estefan con la “Conga” de Miami Sound Machine. Hoy, después de casi 50 años de carrera artística, la cubana hace su primer protagónico en formato cine y hace que el mundo entero, una vez más, pose sus ojos sobre ella. View this post on Instagram A post shared by Gloria Estefan (@gloriaestefan)

Emilio Estefan estuvo hace poco en la ciudad de Los Ángeles en la IX Cumbre de las Américas. El mismo produjo toda la parte musical que presenció Joe Biden junto a su esposa Jill Biden y Kamala Harris. La misma abrió con tambores afroamericanos y Alex Fernández interpretando el Rey De su abuelo Vicente Fernández. Así que la casta artística la tienen al parecer casi todos los integrantes de esta familia.

Recordemos que la hija de Gloria Estefan, Emily es una excelente cantante y músico instrumentista que tumba quijadas cada vez que se sube a una tarima. Esto sin mencionar los hijos de la propia Lili Estefan. Lorenzo Luaces se acaba de graduar en una universidad de California y se estrenó durante la pandemia como DJ. View this post on Instagram A post shared by Lina (@linaluaces)

Por su parte su hija, Lina Luaces no solo es inseparable de su mami, la compañera de Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca, sino que ya es toda una modelo profesional que ha hecho varias campañas. Además está firmado por una agencia prestigiosa agencia de modelaje. View this post on Instagram A post shared by Lina (@linaluaces)

