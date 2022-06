Desde la cama, María Chacón se luce usando un sexy camisón de seda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La fama de María Chacón en Instagram sigue aumentando, y ahora se dejó ver muy sexy en la cama, posando como toda una modelo mientras usaba un camisón de seda que delineó su figura. El mensaje que escribió junto a su publicación fue “mi rinconcito en Barcelona 🤍✨”.

La actriz mexicana ha hecho un largo viaje a Barcelona, acudiendo a varios sitios turísticos y hasta al festival musical Primavera Sound, donde aprovechó para grabar ciertos momentos. También posó usando sexys atuendos, como un conjunto de top y leggings con transparencias que dejaron ver su ropa interior. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

María ya tiene más de un millón de seguidores en Instagram, y gran parte de su fama se debe a los personajes que interpreta en series de televisión como “Se rentan cuartos” y “Cómo sobrevivir soltero”. Durante sus vacaciones le ha encantado salir al balcón a ver la ciudad, y para ejemplo está otro de sus posts, en el que escribió la frase “amo mi balconcito”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

