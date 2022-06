Chiquis Rivera moja su ropa dentro de la piscina para anunciar ganadora de su Mercedes Benz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ya durante varias semanas Chiquis Rivera estuvo anunciando que iba a regalar su camioneta Mercedes Benz a través de un rifa. El día de anunciar a la ganadora, porque fue mujer y de nombre Silvia Cortez, llegó. La hija de Jenni Rivera se emocionó tanto, que terminó metiéndose en la piscina con la ropa puesta delante de todos sus fans en Instagram.

La propia Chiquis Rivera llamó a la ganadora de la Mercedes Benz y la misma no se lo podía creer. Durante casi dos meses, la cantante de regional mexicano estuvo anunciando el concurso y pues el auto ya tiene nueva dueña. Además, la artista dio todo un “taco de ojo” al mojar su ropa en la piscina de su mansión.

Chiquis Rivera anda imparable con su trabajo. Después del éxito de su libro “Invencible” arrancó toda la promoción de “Abeja Reina“, su más reciente álbum. Mismo que ya se encuentra hasta en las tiendas de México. Además el videoclip es uno de los mejores realizados por el equipo de la cantante. En el mismo deja ver su cuerpo con transparencias, usa body de látex y hasta se baña en miel.

Todo esto en el marco también del “Abeja Reina Tour” con el que anda girando por varias ciudades de los Estados Unidos. Recientemente estuvo en Texas, donde se apareció en leggins y body de vinil para deleitar a su público durante más de una hora. Chiquis Rivera no puede ocultar que heredó de su madre el entregarlo todo en el escenario y así mismo hizo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En una presentación anterior, repitió la hazaña con un enterizo de agujeros que dejaron al descubierto todas sus curvas. Ya lo hemos dicho y lo repetimos, Chiquis Rivera está más delgada y con diferencia. La micro cintura que ha sacado la cantante suponemos que con dieta y a punta de masajes ha dado sus frutos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Otra que está delgada también es su hermanita Jenicka Lopez. Esta misma se hizo una cirugía estética para remover la grasa localizada en algunas áreas y ya hasta hace perreo intenso en Instagram. No es que ahora sea una estrella de la red social. En realidad ya era toda una influencer consagrada y una modelo curvy. Ahora creo una marca de ropa deportiva para mujeres como ella. Además es muy moderna y cómoda. View this post on Instagram A post shared by Over Comfort by Jenicka (@overcomfort)

Mientras, Jacqie Rivera sigue a al cabeza de la empresa de Jenni Rivera. Se pudo conocer que la cantante tendrá su Estrella en el Paseo de Hollywood. Así que todo parece estar en marcha por este lado. Además, siempre comparte su vida diaria como mamá de una manera muy divertida. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

No hay duda que, a pesar de las zancadillas que le ha dado la vida a la familia Rivera, cada uno ha logrado buscar la calma de sus trincheras. Se sabe que, de los hermanos de Jenni Rivera, Lupillo Rivera mantiene una estrecha relación con sus sobrinos y siempre anda dejándoles mensajes de cariño y amor a los cinco.

