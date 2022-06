“La Chica del Clima”, Yanet García, expone su exuberante retaguardia con micro lencería color piel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yanet García sigue ganando gran popularidad dentro de las redes sociales por mostrar su torneada silueta con atrevidas prendas que dejan muy poco a la imaginación, tal como recientemente posó con un ligero conjunto de lencería que dejó a miles de fanáticos boquiabiertos.

Para nadie es un secreto que la expresentadora de televisión, quien saltó a la fama como “La Chica del Clima Mexicana“, posee uno de los cuerpos mejor cuidados de las redes sociales, razón por la cual se ha convertido en una de las celebridades favoritas.

Y aunque inició compartiendo sus rutinas de ejercicios y el estilo de vida saludable que la llevó a tener una envidiable figura, esta ocasión volvió a lucir toda su sensualidad con un diminuto conjunto de lencería color piel que causó revuelo dentro de su perfil oficial de Instagram, en donde ya cuenta con cerca de 15 millones de seguidores.

En esta ocasión, la originaria de Monterrey, Nuevo León, prendió fuego posando de perfil a la cámara para dejar ver una de las partes de su cuerpo que más admiración genera, es decir, su torneada retaguardia.

“Yo creo en mí y eso es suficiente“, es la frase con la que Yanet García acompañó la publicación que en unas cuantas horas generó miles de reacciones en forma de corazón y que se convirtió en una de las más comentadas con atrevidos piropos.

Pero Yanet García no solo ha ganado popularidad en las pantallas de televisión compartiendo créditos con otras personalidades mexicanas como Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, por mencionar solo algunos, pues también ha incursionado como actriz logrando destacadas participaciones en obras de teatro y hasta en la película “Bellezonismo”.

Pero sin duda alguna, la belleza de la mexicana ha logrado posicionarse dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, en la que se luce con prendas tan pequeñitas como la expuesta anteriormente.

O como la ocasión en la que posó con un set de prendas íntimas con detalles en color neón que dejaron a la vista su torneada silueta y que le dejó . View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Al igual que la vez en que modeló un bikini azul metálico que expuso al máximo su belleza y que confirmó por qué es una de las artistas mexicanas más espectaculares de la actualidad. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

