Martha Higareda luce su escultural figura en leggings deportivos nude

Desde que comenzó su relación con Lewis Howes (ex de Yanet García) Martha Higareda ha dejado ver su lado sensual en Instagram, donde ya cuenta con más de cuatro millones de seguidores. Todos ellos quedaron sorprendidos con unas publicaciones en las que la actriz se muestra en el gimnasio, luciendo su retaguardia en leggings deportivos de color nude y presumiendo los resultados de sus rutinas de ejercicio.

En otro clip (que se acerca a los 400,000 likes) Martha aparece en la Riviera Maya, usando una tanga rosa y lanzándose en una tirolesa. El mensaje que escribió junto a su post fue “Cada día una nueva aventura :)” View this post on Instagram A post shared by Martha Higareda (@marthahigaredaoficial)

En 2014 Martha Higareda estelarizó la película de comedia “Cásese quien pueda”, que obtuvo un buen éxito. Ahora, a través de su cuenta de Instagram informó a sus fans que acaba de terminar el guión de su segundo largometraje, que en breve se filmará: “Cuando escribí mi primer guión de cortometraje no era muy bueno, pero la perseverancia y el amor me han hecho mejorar cada día. Hoy estoy orgullosa de este guión que llegará a ustedes muy pronto! Los sueños con amor, disciplina y flexibilidad a crecer… SE PUEDEN ALCANZAR !” View this post on Instagram A post shared by Martha Higareda (@marthahigaredaoficial)

