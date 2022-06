Niurka Marcos da desgarradoras palabras al ser eliminada de La Casa de Los Famosos 2

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El público votó y se respeto. Niurka Marcos fue finalmente eliminada del reality de Telemundo, La Casa de Los Famosos 2. Pese a que todos decían que la producción la dejaría hasta el final por ser una de las competidoras más fuertes. Claramente los espectadores no pensaron lo mismo y se convirtió en la sexta eliminada. Pero la vedette cubana dio unas desgarradoras palabras a su salida.

“Cada día nos abrazamos..Lo logramos…Logramos sentirnos familia. Y, aunque fui la primera que dijo hagamos familia, ellos lo entendieron y lo necesitaron. Entonces esa es la familia del cuarto azul… Estoy muy orgullosa… No importa que el público haya preferido que yo esté fuera porque dejé lo más honesto de mí, lo más transparente de mí, la mamá que hay en mí, la Pitbull que defiende a su gente , aseguró Niurka Marcos al ser eliminada de La Casa de Los Famosos 2. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

La venezolana Daniella Navarro fue la que “sacó” a Niurka Marcos de La Casa de Los Famosos 2. La cubana había sido señalada de conflictiva en los últimos días. Las distintas redes sociales así lo dejaban ver. Sin embargo, las desgarradoras palabras de esta última eliminada surtieron efecto en sus fans. Mismos que no pararon de alabar las virtudes. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

Justamente hace unos días, la propia Alicia Machado había mandado un mensaje a Niurka Marcos y le había pedido que le bajara dos rayitas. La venezolana sintió que la también actriz hacía escándalo por todo el que atendiera a Laura Bozzo. Así que también le habría soltado sus “cositas”. View this post on Instagram A post shared by Ronda (@revista_ronda)

Ahora la pregunta es: ¿Qué pasará con su romance con Juan Vidal? Pues no se sabe. Habrá que esperar a que salga a ver si esto sigue viento en popa. Por lo pronto, ellos se habían compenetrado mucho. ELla dijo que lo consentía y lo mimaba a cada rato y que a él le encantaba.

Esto no fue lo mismo que opinó la ex del dominicano, Cynthia Klitbo, quien lo acusó de deudor y además le lanzó una advertencia a Niurka Marcos diciéndole que estuviera con los ojos abiertos porque: “Él usa a las mujeres para beneficio profesional y personal”. Habrá que esperar a que la cubana vea todo esto que no pudo ver precisamente por estar en La Casa de Los Famosos 2. Por ahora la competencia continúa sin esta fuerte contrincante. View this post on Instagram A post shared by 𝔼 𝕊 ℂ 𝔸 ℕ 𝔻 𝔸 𝕃 𝕆 ✌︎︎ (@escandalo_o)

