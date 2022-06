Raúl de Molina dice que Lili Estefan no estaba tan delgada desde que comenzó El Gordo y La Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si hay dos personas que se conocen muy bien y se han visto la mayoría de los días en casi 23 años son los conductores de El Gordo y La Flaca: Raúl de Molina y Lili Estefan. Sin embargo, ya conocemos las ocurrencias que siempre tiene el consentido de la televisión hispana para su compañera. El mismo dijo que no la había visto tan delgada desde que había comenzado el show.

Pero muy por el contrario de todos pudiesen pensar, era un halago. Ciertamente con los años uno tiene a envejecer, pero Lili Estefan se conserva casi igualita que hace muchos años atrás, sobre todo mantiene sus piernones, la sonrisa y la figura. Por supuesto, su compañero de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, no lo dejó pasar por alto: “Nunca la he visto tan flaca, tan flaca casi como cuando comenzó el show”. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Además dijo que le preguntaron que si esa belleza de Lili Estefan era porque tenía novio. A lo que el propio Raúl de Molina dijo que no. “La Flaca” por supuesto agradeció y dijo que ella come muy bien y que no va a restaurantes todo el tiempo. No es un secreto que “El Gordo” es todo un sibarita. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Este par se ha dedicado a cubrir en todo momento la noticia de separación entre Shakira y Gerard Piqué. Precisamente el corresponsal de El Gordo y La Flaca en Barcelona ha dado detalles desde las afuera de la casa de la cantante colombiana. El día de ayer fue un acosador a la misma y le escribió en el suelo una propuesta de matrimonio.

Por supuesto, Jordi Martin dijo que de inmediato Shakira acudió a la policía en compañía de su hermano para tomar cartas en el asunto. En cuanto al astro del FC Barcelona, Gerard Piqué, también fue víctima de una fan. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Resulta que el catalán fue a una conferencia y una fan se acercó para pedirle una foto con su hijo. El mismo se negó y la mujer se vengó publicando una foto de él al lado de una misteriosa rubia. Sin embargo, el propio Jordi Martin dijo que no se trataría de la supuesta amante de Piqué.

Raúl de Molina y Lili Estefan se siguen preguntando por qué, si es tan seguro según muchos medios, paparazzis y periodistas españoles que hay una amante de Piqué, no ha salido una foto de la misma. Muchos dicen que en el país ibérico protegen al ex de Shakira. La otra teoría que se ha manejado es que ciertamente la razón de separación no haya sido una infidelidad. Sin embargo y hasta el momento de esta nota, ninguno había pronunciado palabra alguna.

Sigue leyendo:

Raúl de Molina y Lili Estefan de ‘El Gordo y la Flaca’ no creen que exista supuesta novia de Piqué

Zapatos y piernas de Lili Estefan y Ninel Conde enloquecen a las fans de El Gordo y La Flaca

Lili Estefan y Thalía salen en lancha para una aventura extrema por las playas de Miami

¡Increíble! Así lucía Raúl de Molina antes de ser famoso

Raúl De Molina exigió reivindicar a Francisca Lachapel