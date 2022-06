Carmen Villalobos hace un sensual perreo al mostrarse lista para los Premios Tu Música Urbano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace ya varios días se dio a conocer que Carmen Villalobos fungirá como conductora en la entrega de los Premios Tu Música Urbano -que se llevará a cabo el jueves 23 de junio-, y tal ha sido su emoción que ahora se dejó ver hacendo un sensual perreo en un evento promocional, vestida con pantalones cargo y un top nude.

Apenas al llegar a Puerto Rico la actriz de 38 años posó muy sexy para unas fotos que obtuvieron más de 225,000 likes en Instagram. Usando un top negro de tiras -que reveló su falta de ropa interior- Carmen escribió el mensaje “Esta flaquita tiene su encanto 🥰 Ahí te voy Puerto Rico 🔥🔥🔥”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Carmen terminó también las grabaciones de la telenovela “Hasta que la plata nos separe” en las que llevaba el rol estelar. Con un largo texto complementó un post de esa red social en el que agradeció al equipo del proyecto: “Hoy me despido de este personaje que AMÉ CON LOCURA ❤️ Gracias Alejandra Maldonado por haber llegado a mi vida y retarme una vez mas en mi carrera 🥰! Meses de mucho trabajo poniéndole el alma y el corazón ! Sonriendo y manteniendo la mejor actitud para todos ustedes así por dentro mi alma no pudiera más 🥺💔…” View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

