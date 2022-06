Carmen Villalobos luce su cuerpo al tomar el sol, usando un microbikini negro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Durante su reciente viaje a Puerto Rico Carmen Villalobos ha complacido a sus seguidores en Instagram con fotos que la muestran presumiendo al máximo su figura. Ahora se dejó ver muy sexy cuando salió a la piscina, tomando el sol y usando un microbikini negro.

Carmen se encuentra en ese país porque este jueves fungirá como conductora en la entrega de Premios Tu Música Urbano. Modelando varios tipos de tops en publicaciones que han encantado a sus fans, ella nunca deja de sonreír en las imágenes, posando como toda una modelo. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

En la telenovela “Hasta que la plata nos separe” Carmen se hizo gran amiga de varias de sus compañeras de reparto, como Lorna Cepeda y Alejandra Ávila. Con ellas se grabó haciendo un sensual baile -al ritmo de “Macarena”– que compartió en esa red social: “En Ramenautos se empieza la semana con toda la actitud 🔥🔥🔥!” View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

