Christian Nodal le da “like” a una sexy argentina en Instagram y no es Cazzu

El cantante de regional mexicano más cotizado del momento, Christian Nodal, no para de dar de qué hablar y esta vez por un “like” o mejor dicho unos cuantos que le ha dado a una sexy argentina en Instagram. Al parecer, esta chica cuyo usuario es @p0w.p0w es estilista de la industria del entretenimiento y una sexy modelo que no tiene reparo a presumir sus tangas en posiciones muy sugerentes. Todo esto en medio de la viralización del beso entre Nodal y Cazzu.

Son varias las publicaciones en Instagram donde hay una interacción entre la sexy argentina y Christian Nodal desde hace meses. Esto no confirma, ni desmiente nada. Solo que le da “like” a su sensual amiga en la red social. Por lo general, es poco lo que el cantante deja colar uno o al menos así lo han descrito sus propios fans. Mismos que se percataron de esto pues le siguen la pista a sol y sombra. View this post on Instagram A post shared by p0w p0w (@p0w.p0w)

Por otro lado, mientras el cantautor estaba dándolo todo durante su concierto en Bolivia, le lanzaron unos trozos de hielo que obviamente lo golpearon. Pero el cantante se acercó y luego dijo a la seguridad encargada del evento y al micrófono que los echaran de la presentación. Así lo difundió el programa preferido de farándula de Youtube, Chisme No Like. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

“Sácalos a la chin*** Y páguenle sus boletos allá afuera. A mí no me estén aventando hielos porque yo los respeto y no me están respetando…”, dijo Christian Nodal durante su concierto en Bolivia. De inmediato dedicó otras palabras a los fans que sí estaban disfrutando educadamente del concierto. “Quiero agradecer a todos mis fans porque mis fans son lo maximo en mi vida…”, agregó.

Todo esto ocurre en medio de las imágenes que se han viralizado del cantante, en donde se ve besando muy tiernamente a la cantante argentina Cazzu minutos antes de subir al escenario. No hay duda que Christian Nodal se ve más repuesto del último escándalo que supuso el fin de su relación con Belinda. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Pero esa no ha sido la única polémica del cantante. Hace poco estrenó nuevo look y el reggaetonero colombiano J Balvin hizo una broma con el parecido a un look que estaba usando también. Christian Nodal no lo tomó bien. Sin embargo, se retractó ahí mismo con el exponente del género urbano, quien también dijo en redes sociales que entendía que Nodal estaba pasando por un mal momento y que lo había llamado para disculparse.

Recordemos que este cantante también vivió una historia similar con su homólogo Residente. J Balvin había boicoteado la entrega del Latin Grammy y el puertorriqueño arremetió contra él y después fue una historia que terminó hasta con el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez en el medio. La buena noticia es que los ánimos se calmaron alrededor de Nodal y parece estar entrando en un mejor momento personal.

Por lo pronto sigue dedicado a su gira de presentaciones en distintos países. Christian Nodal está marcando historia al ser el artista más joven de regional mexicano en girar por Latinoamérica en los últimos diez años. No hay duda que, junto a muchos otros exponentes como los son Alex Fernández, Ángela Aguilar, Grupo Firme, Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, componen la nueva cara del género que anda dejando el mismo por todo lo alto. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

Por lo pronto, aquí les dejamos el videoclip de “Limón Con Sal” que cuenta con más de 7 millones de reproducciones en Youtube en tan solo tres semanas.

