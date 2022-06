Ex de Mariah Carey, Nick Cannon, tiene a dos mujeres embarazadas de él al mismo tiempo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El famososo Nicholas Scott Cannon, conocido comúnmente como Nick Cannon, ex de Mariah Carey y con el que tuvo a sus gemelos, no solo llama la atención por lo polifacético que es en la industria del entretenimiento al actuar, rapear, producir y dirigir. También está llamando la atención por el nivel de fecundidad que tiene. Actualmente, dos de sus “mujeres” están embarazadas al mismo tiempo y estos hijos del artista nacerán con pocos meses de diferencia. ​

La aparente fecundidad de Nick Cannon, ex de la famosa cantante Mariah Carey, provocó todo tipo de bromas cuando en 2021 salió a la luz que se había convertido en padre de cuatro nuevos retoños en espacio de un año. A día de hoy el presentador y rapero tiene seis hijos con tres mujeres diferentes y está esperando dos más; desgraciadamente, su séptimo bebé -fruto de su relación con Alyssa Scott– falleció en junio del año pasado debido a un cáncer cerebral a los cinco meses y a días que su padre diera la bienvenida a los gemelos Zion y Zillion que tiene con Abby De La Rosa. Es decir, tendrá dos hijos con dos mujeres que están embarazadas al mismo tiempo. View this post on Instagram A post shared by NICK CANNON (@nickcannon)

La rapidez con que ha crecido la familia de Nick Cannon y la forma en que se solapan las relaciones con las madres de sus hijos ha generado todo tipo de especulaciones. En la actualidad, tanto Abby De La Rosa como una modelo llamada Bre Tiesi están embarazadas del artista y se espera que den a luz con pocos meses de diferencia, pero la primera ha querido dejar claro que no forman parte de un “culto o una secta”, como afirman los rumores. View this post on Instagram A post shared by Bre Tiesi (@bre_tiesi)

En su caso concreto, Bre Tiesi siente que todas sus necesidades están cubiertas y no le preocupa lo que pueda hacer Nick Cannon cuando no están juntos: “Todo se basa en el respeto, en la honestidad”, ha asegurado en el podcast ‘The Know For Sure’. De hecho, la modelo afirma que, aunque le quiere, se alegraría mucho por el padre de su futuro hijo si algún día encuentra el amor y se casa, de lo que se desprende que no contempla un futuro en común en el que estén juntos de forma exclusiva. View this post on Instagram A post shared by @knowforsurepod

Sin embargo, Bre Tiesi reconoce que su situación puede resultar complicada. El anuncio de que ella estaba esperando su primer bebé con Nick Cannon se produjo poco después de la muerte del único hijo que él tuvo con Alyssa, y a ella le llovieron las críticas por organizar una baby shower unas semanas más tarde. “¿Cómo puedo respetar a esa persona sin renunciar a todo lo que también quiero para mí?” señala Bre. “¿Qué pasa si no tengo otro hijo, me quedo entonces sin una fiesta para revelar el género del bebé o una baby shower, no me celebro ni a mí ni a mi hijo? Fue un momento muy duro”. View this post on Instagram A post shared by PerezHilton.com (@perezhilton)

Además de los dos bebés que nacerán muy pronto y sus gemelos con Abby, Nick tiene otros mellizos de 11 años, un niño y una niña, con su antigua esposa Mariah Carey, y otro hijo y otra hija con Brittany Bell. View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

