Jacky Bracamontes presume su figura de modelo en ajustado traje de baño rojo

La semana pasada Jacky Bracamontes se fue de vacaciones junto con toda su familia a la Riviera Maya; ahí aprovechó para compartir unas fotografías con sus seguidores en Instagram, luciendo su escultural figura en un ajustado traje de baño de color rojo.

A sus 42 años la ex reina de belleza sigue estando en plena forma, y no duda en modelar atuendos de todo tipo, como un vestido estampado que presumió en un clip. El mensaje que escribió junto al post fue “Me confundieron con @beyonce 🙈😜”. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv) View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

Ya de regreso en la ciudad de México Jacky optó por posar con un look más casual, publicando fotografías que generaron muchos buenos comentarios, destacando el de Myrka Dellanos, quien escribió que le encantaron los jeans que usaba (“Your jeans!! ❤️❤️❤️”). View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

