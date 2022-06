Amber Heard se juega una última carta para contar su verdad sobre Johnny Depp

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que la ciencia supuestamente afirmara que Amber Heard tiene una cara perfecta, ahora se ha sumado otro rumor alrededor de la ex de Johnny Depp, después del escándalo que supuso el juicio que terminó con un fallo a favor del actor de “Pirates Of The Caribbean“. Así que la actriz de Aquaman parece estar contemplando escribir un libro y así contar su verdad, a su manera.

Se dice que Amber Heard está escribiendo ya este libro sobre su antiguo esposo Johnny Depp después de haber sido condenada a pagar al actor algo más de $10 millones de dólares por daños y perjuicios en el marco de la demanda por difamación que él interpuso en su contra y que acabaron resolviendo en un mediático juicio. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

De acuerdo con información que publica la revista OK! Magazine, la estrella de ‘Aquaman’ cree que su “carrera en Hollywood está acabada”, por lo que ahora apostaría por escribir libro donde cuente unas memorias en las que abordaría su tumultuoso matrimonio con su ex Johnny Depp y volvería a compartir su versión de la historia. Esta idea podría resultar muy lucrativa para Amber Heard y la sacaría de una situación muy complicada, ya que según afirma su abogada Elaine Bredehoft, no puede “en absoluto” desembolsar una cifra tan elevada. View this post on Instagram A post shared by Delhi Times (@delhi.times)

“Llegado este punto, no tiene nada que perder y quiere contarlo todo”, dijo una fuente cercana a la artista a la publicación. Sin embargo, el abogado neoyorquino especializado en divorcios Dror Bikel considera que para Amber Heard sería muy arriesgado jugar esta baza. Cabe recordar que el motivo de su enfrentamiento legal con el protagonista de ‘Piratas del Caribe‘, Jhonny Depp, fue un artículo en el que hablaba de su experiencia como víctima de violencia doméstica sin mencionarle en ningún momento. View this post on Instagram A post shared by Amber Heard (@amberheard)

“Depp y sus abogados leerán y escucharán todo lo que Heard diga. Si ella se excede, lo cual es probable, no hay duda de que será golpeada con otra demanda por difamación y acabará de nuevo en los tribunales”, ha señalado. View this post on Instagram A post shared by Infiltradas (@infiltradas_mx)

La fortuna personal de Amber Heard se calcula en una cifra mucho menor que los 15 millones de dólares en total que fijaba la sentencia favorable a su ex, aunque las leyes del estado de Virginia limitan a 350.000 dólares los daños punitivos, por lo que finalmente se ahorraba cinco millones. Johnny Depp, por su parte, sí puede permitirse de sobra desembolsar los 2 millones de dólares que el juez le condenó a pagar a su ex por difamarla a través de sus representantes legales.

