Así es la casa de la que Ivonne Montero se deshizo antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos 2’

La actriz Ivonne Montero, de 48 años y quien el miércoles recibió su primera nominación en ‘La Casa de los Famosos 2‘, se despidió hace unos meses de la linda casa de que compartía con Antonella, su pequeña hija, en Ciudad de México.

La propiedad, que ella misma nos presumió en múltiples videos, era muy confortable, pero, por una u otra razón, consideró que había llegado el momento de desprenderse de ella para tener un nuevo inicio en las playas de Cancún.

“Hasta pronto mi querida casa. Nueve años en los que he vivido desde la ilusión más hermosa, la despedida de ese sueño y la felicidad total con la llegada de mi nena Antonella. Gracias por acogernos con esa tranquilidad de un hogar completamente feliz”, se lee en la descripción de un video publicado, el 2 de junio de 2021, en Instagram.

La vivienda, que estaba distribuida a lo largo de dos pisos, no solo llamaba la atención por sus dimensiones y por su enorme fuente interior, sino que también por sus coloridas paredes.

Su cocina era abierta y no muy amplia. Estaba equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra para preparar los alimentos, pero que también podía funcionar como desayunador.

View this post on Instagram

Su comedor, ubicado justo a un costado de la cocina, estaba conformado por una mesa de madera con sillas de tono chocolate con detalles en rojo, así como por diversos cuadros y estantes, los cuales llamaban la atención por sus tonalidades rojizas.

View this post on Instagram

Debajo de la escalera que conecta con el segundo piso se encontraba una cava y un bar, en el que Ivonne seguramente amaba prepararse unos exquisitos cócteles.

View this post on Instagram

Ivonne es una amante del ejercicio y de mantenerse en forma, por lo que decidió acondicionar un pequeño gimnasio en su antiguo hogar.

Además de usarlo como gym, ese espacio también era empleado por la celebridad como sala de baile.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Cuarto de maquillaje

Su cuarto de maquillaje, que en realidad podía ser un tercer dormitorio, nos lo presumió en los días previos a su mudanza. Contaba con un tocador estilo camerino, con una cómoda, con una cama individual, con un par de mesas de noche y con diversos cuadros que daban muestra de su exitosa trayectoria y de su gusto por el modelaje. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Recámara principal

La recámara principal, que combinaba los colores grises y blancos, estaba conformada por una cama grande, por una cabecera y base de tono gris, así como por un espejo de cuerpo completo. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Recámara de Antonella

La recámara de Antonella, de 9 años, estaba pintada de tono violeta y rosa. Contaba con una cama grande con cabecera de color café y ropa de cama de tono lila. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof)

Aunque en un inicio tenía pensado alquilarla semiamueblada, todo parece indicar que la terminó vendiendo.

