Chiquis Rivera usa sexy bikini fluorescente y deja a todos locos con su cambio físico

La cantante Chiquis Rivera está espectacular. Recientemente dejó ver su nuevo cuerpazo y cambio físico con un bikini fluorescente muy sexy. Todo esto porque es la imagen de una línea de cuidado del cabello de CBD, derivado de la mata de la marihuana de su amiga y estilista de artistas Vanessa Sánchez. Pero lo que más dejó impresionado a sus fans fue su nueva figura.

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, dejó a la vista su nuevo cambio físico con un bikini verde y causó estragos en Instagram. Desde hace rato, la cantante de regional mexicano viene perdiendo peso y ahora ha dejado su nueva figura en evidencia a tan solo 3 días de cumplir 37 años. Sin duda está en uno de los mejores momentos. Por supuesto, sus fans no han parado de lanzarse flores y decirle lo bella que está. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_diva)

Parte de este cuerpazo de Chiquis Rivera son los masajes que recebi casi siempre en hilo dental y en toda la retaguardia. Al parecer, son tratamientos anticelulíticos y reductores muy potentes que drenan el exceso de líquido del cuerpo y combaten la muy detestada piel de naranja. El hecho es que la ex de Lorenzo Méndez tiene rato mostrando su evolución con los mismos. View this post on Instagram A post shared by 93.3 La Raza (@yosoyraza)

Recordemos que Chiquis Rivera viene de salir del Covid hace unas semanas y parece haberse recuperado muy bien con un tratamiento intravenoso que se colocó. Luego de eso salió de inmediato a seguir con su Abeja Reina Tour. De hecho vuelve el próximo 15 de Julio a Texas. Las fechas las va publicando en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Hace pocos días, Chiquis Rivera mojó su ropa dentro de una piscina al aventarse para dar a conocer a la ganadora de una camioneta Mercedes Benz que rifó. La propia cantante llamó la suertuda y le dio la noticia. Sin duda, la artista de origen mexicano tiene un corazón inmenso y eso sí lo deja claro cada vez que puede. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

A pesar que la cantante está en un excelente momento, donde ella misma ha dicho sentirse más segura. Sin miedo a experimentar y arriesgarse en materia artística, la vida la ha sorprendido con una mala noticia. Su ex Ángel del Villar fue detenido por el FBI y se le acusa de tener nexos con el narcotráfico. Aún así, al productor musical se le permitió pagar una fianza y habrá que ver qué sucede con todo esto cuando le toque presentarse en corte. Para nadie es un secreto que tanto Chiquis, como su hermanito Johnny Lopez le tienen mucho cariño.

Mientras, Chiquis Rivera sigue de amores con el fotógrafo y director musical Emilio Sánchez Mismo que se encarga de gran parte de la imagen de sus campañas, así como las de la gran artista Becky G. Esto ha mantenido a Chiquis y a Becky mucho más cercanas a pesar que se conocían de antes. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

